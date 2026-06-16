Novos acessos online ao contribuinte - Divulgação/PMAR

Novos acessos online ao contribuinteDivulgação/PMAR

Publicado 16/06/2026 10:13

Angra dos Reis - A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Angra dos Reis disponibilizou uma nova funcionalidade no Portal do Contribuinte para tornar o atendimento mais prático, rápido e acessível à população. Os contribuintes podem resolver algumas demandas de forma virtual por meio do WhatsApp, pelo número (24) 3842-0110.

A novidade permite a solicitação de serviços sem a necessidade de deslocamento até um atendimento presencial. Entre as opções já disponíveis estão a emissão da segunda via do IPTU, a solicitação de certidão negativa imobiliária e um canal para envio de observações e sugestões voltadas à melhoria dos serviços prestados pela administração municipal.

Para acessar o atendimento virtual, o contribuinte deve entrar no site oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (angra.rj.gov.br), clicar na opção “Portal do Contribuinte” ou acessar diretamente o endereço https://siarm.angra.rj.gov.br/. Em seguida, basta rolar a página até o final e selecionar o ícone do WhatsApp, que direcionará automaticamente o usuário para o aplicativo, onde poderá iniciar o atendimento.

Segundo a Secretaria de Finanças, "a expectativa é ampliar gradualmente as funcionalidades oferecidas pelo canal virtual, permitindo que todos os serviços disponíveis no Portal do Contribuinte também possam ser acessados pelo WhatsApp. A iniciativa busca modernizar o atendimento público, garantindo mais eficiência, comodidade e rapidez para os cidadãos".