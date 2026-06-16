Ações da Defesa Civil mobilizam moradores sobre sistemas de alertaDivulgação/PMAR
Defesa Civil promove encontro com voluntários do Sistema de Alerta e Alarme em Angra
Evento busca fortalecer a integração, reconhecer a atuação dos colaboradores e apresentar as ações desenvolvidas pela instituição
Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 leva cultura e tradição aos bairros de Angra dos Reis
Com participação de 15 grupos e programação gratuita até julho, circuito valoriza a cultura popular e reúne comunidades em grandes arraiais
Portal do Contribuinte de Angra ganha atendimento virtual via WhatsApp
Nova funcionalidade permite solicitar serviços on-line com mais praticidade e agilidade
Homem é preso e adolescentes apreendidos por tráfico de drogas no Bracuí, em Angra dos Reis
Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, rádios transmissores, loló e dinheiro em espécie; um suspeito e um policial ficaram feridos durante a ocorrência
Polícia Civil prende suspeito apontado como líder de facção criminosa ligada ao tráfico em Angra dos Reis
Por ataque a policiais. Conhecido como "FB", o homem foi localizado em um apartamento no Parque das Palmeiras, área nobre da cidade, durante a Operação Olhos de Águia; ele é acusado de participar de ataque armado contra policiais civis
Operação Sicário apreende adolescente de 14 anos por homicídio e prende homem por associação ao tráfico em Angra dos Reis
Investigação da 166ª DP identificou adolescente como autora da morte de uma jovem de 17 anos; companheiro da suspeita também foi preso durante a ação policial
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