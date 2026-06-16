Ações da Defesa Civil mobilizam moradores sobre sistemas de alerta - Divulgação/PMAR

Ações da Defesa Civil mobilizam moradores sobre sistemas de alertaDivulgação/PMAR

Publicado 16/06/2026 11:30

Angra dos Reis - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis realizará, no próximo dia 30 de junho, às 10h, um encontro com os voluntários que atuam no apoio aos testes do Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes. A atividade acontecerá na base operacional da Defesa Civil e tem como objetivo fortalecer a parceria entre a instituição e os colaboradores que contribuem para as ações de prevenção e proteção no município.

O encontro foi planejado para promover a integração entre os participantes, incentivar a troca de experiências e ampliar a aproximação dos voluntários com o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil. Durante a programação, os convidados terão a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da secretaria, os equipamentos utilizados nas operações, as rotinas de trabalho e os projetos voltados à segurança da população.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., a iniciativa também representa uma forma de reconhecer a importância da participação voluntária nas ações preventivas realizadas em Angra dos Reis.

-Vamos apresentar o funcionamento da instituição e também reconhecer a importância da contribuição dos voluntários para a prevenção e para o sucesso das ações de proteção e defesa civil - destacou o secretário.

Os interessados em participar do encontro devem realizar a inscrição previamente por meio de formulário disponibilizado pela Defesa Civil. A expectativa é reunir os colaboradores que atuam diretamente no apoio ao sistema de alertas, reforçando o compromisso conjunto com a prevenção de riscos e a proteção das comunidades do município.