Quadrilhas acontecem nos bairros da cidade - Divulgação/Reprodução Rede Social

Quadrilhas acontecem nos bairros da cidadeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/06/2026 10:53

Angra dos Reis - A tradição das festas juninas já está em pleno andamento em Angra dos Reis. O Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 teve início no começo de junho e segue até o fim de julho com uma extensa programação cultural em diversos bairros do município. O evento é promovido pela Associação de Quadrilhas Juninas de Angra dos Reis (Acquajar) e pela Liga Independente das Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos de Angra dos Reis (Liquajar), com o apoio da Prefeitura.

Neste ano, 15 grupos de quadrilhas juninas participam do circuito, que começou nos dias 6 e 7 de junho, durante o Arraiá da Dona Junina, realizado no Real Esporte Clube. Desde então, diferentes regiões da cidade vêm se transformando em grandes arraiais, com apresentações de quadrilhas, atrações musicais, comidas típicas e manifestações culturais que preservam e fortalecem as tradições populares.

Com entrada gratuita e programação descentralizada, o circuito busca ampliar o acesso da população às festividades, permitindo que moradores de diferentes bairros acompanhem as apresentações e prestigiem os grupos locais.

Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, as quadrilhas desempenham um papel importante na preservação da identidade cultural do município.

— As quadrilhas juninas fazem parte da identidade cultural de Angra e representam o talento, a dedicação e a criatividade de centenas de pessoas que mantêm viva essa tradição. Ver os bairros mobilizados, as famílias reunidas e os grupos apresentando espetáculos cada vez mais bonitos e eventos bem organizados é motivo de muito orgulho. A Prefeitura segue apoiando essas iniciativas que fortalecem a cultura popular e promovem a integração da nossa comunidade — destacou a secretária.

Para garantir a realização dos eventos de forma organizada e segura, as associações responsáveis e os grupos folclóricos realizaram a divulgação antecipada das programações, seguindo as orientações dos órgãos competentes.

Ao longo dos próximos meses, o Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 continuará levando cultura, entretenimento e valorização das tradições populares para diversas localidades de Angra dos Reis, reforçando o papel das festas juninas como uma das mais importantes manifestações culturais do município.

Programação do Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026

13 e 14 de junho – Arraiá do Aconchego da Cica (Real Esporte Clube)

19 a 21 de junho – Zé Piri (Condomínio Morada do Areal)

20 e 21 de junho – Arraiá da Juniarte (Real Esporte Clube)

26 a 28 de junho – Compadre Neguinho (Praça Zumbi dos Palmares)

26 a 28 de junho – Arraiá do Arrasta-pé (Comunidade Morada do Bracuí)

3 a 5 de julho – Zé Fumaceiro (Bracuí)

3 a 5 de julho – Arraiá do Escorrega e Balança Mais Não Cai (Praça Zumbi dos Palmares)

10 a 12 de julho – Zé do Brejo (Sertãozinho do Frade)

11 e 12 de julho – Arraiá do Junino Dito Peres (Quadra do Morro do Peres)

17 a 19 de julho – Espigão Show e Espiguinha (Morro da Glória II)

18 e 19 de julho – Arraiá do Zé Buscapé (E.M. Mauro Sérgio, no Campo Belo/Japuíba)

18 e 19 de julho – Arraiá Junina Renascer e Nova Geração (Condomínio Vale da Banqueta)

24 a 26 de julho – Junina Dona Jacira (Rua Vereador Roberto Machado Lopes)

25 e 26 de julho – Arraiá do Zé Raimundinho (Bar do Chuveiro, Bracuí).