Quadrilhas acontecem nos bairros da cidadeDivulgação/Reprodução Rede Social
19 a 21 de junho – Zé Piri (Condomínio Morada do Areal)
20 e 21 de junho – Arraiá da Juniarte (Real Esporte Clube)
26 a 28 de junho – Compadre Neguinho (Praça Zumbi dos Palmares)
26 a 28 de junho – Arraiá do Arrasta-pé (Comunidade Morada do Bracuí)
3 a 5 de julho – Zé Fumaceiro (Bracuí)
3 a 5 de julho – Arraiá do Escorrega e Balança Mais Não Cai (Praça Zumbi dos Palmares)
10 a 12 de julho – Zé do Brejo (Sertãozinho do Frade)
11 e 12 de julho – Arraiá do Junino Dito Peres (Quadra do Morro do Peres)
17 a 19 de julho – Espigão Show e Espiguinha (Morro da Glória II)
18 e 19 de julho – Arraiá do Zé Buscapé (E.M. Mauro Sérgio, no Campo Belo/Japuíba)
18 e 19 de julho – Arraiá Junina Renascer e Nova Geração (Condomínio Vale da Banqueta)
24 a 26 de julho – Junina Dona Jacira (Rua Vereador Roberto Machado Lopes)
25 e 26 de julho – Arraiá do Zé Raimundinho (Bar do Chuveiro, Bracuí).
Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 leva cultura e tradição aos bairros de Angra dos Reis
Com participação de 15 grupos e programação gratuita até julho, circuito valoriza a cultura popular e reúne comunidades em grandes arraiais
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Homem é preso e adolescentes apreendidos por tráfico de drogas no Bracuí, em Angra dos Reis
Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, rádios transmissores, loló e dinheiro em espécie; um suspeito e um policial ficaram feridos durante a ocorrência
Polícia Civil prende suspeito apontado como líder de facção criminosa ligada ao tráfico em Angra dos Reis
Por ataque a policiais. Conhecido como "FB", o homem foi localizado em um apartamento no Parque das Palmeiras, área nobre da cidade, durante a Operação Olhos de Águia; ele é acusado de participar de ataque armado contra policiais civis
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Investigação da 166ª DP identificou adolescente como autora da morte de uma jovem de 17 anos; companheiro da suspeita também foi preso durante a ação policial
Motociclista morre após um acidente com ônibus na Rio-Santos em Angra
Na colisão a vítima de aproximadamente 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no asfalto. Outro acidente grave, foi registrado em Mambucaba
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