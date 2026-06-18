Vila do Abraão, Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, o festival é um dos principais eventos do município, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento econômico em um dos destinos mais visitados do Brasil. A programação deste ano contará com os shows nacionais da banda Maneva, na sexta-feira (3), e do cantor Almir Sater, no sábado (4), além de diversas atrações distribuídas ao longo dos três dias de evento.
- O Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande é um patrimônio cultural de Angra dos Reis, em especial da Ilha Grande. É um evento que fortalece o turismo, movimenta a economia, valoriza nossos artistas e mostra para todo o Brasil a riqueza cultural e ambiental que temos. Estamos preparando mais uma grande edição para receber moradores e visitantes com uma programação de alto nível - destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
Outro grande destaque do evento será o tradicional festival de música, que chega à sua 23ª edição valorizando compositores de todo o país. Neste ano, foram 368 músicas inscritas, das quais 15 foram selecionadas para a grande final, sendo dez na categoria Tema Livre e cinco na categoria Tema Ecologia. As apresentações acontecerão na noite sábado 4 de julho, com acompanhamento da banda Zangareio, e os vencedores receberão premiações nas categorias Tema Livre, Tema Ecologia e Melhor Intérprete.
- Além de receber grandes artistas da música brasileira, o festival cumpre um papel fundamental no incentivo aos novos talentos. O concurso é uma oportunidade para compositores mostrarem seu trabalho, mantendo viva a essência do evento, que une arte, cultura e consciência ambiental em um dos lugares mais bonitos do mundo - ressaltou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.
Além da programação musical, o festival contará com feira de artesanato, apresentações de alunos de projetos da Secretaria da Juventude, DJs, grupos culturais e atrações distribuídas entre o palco principal e outros espaços da Vila do Abraão, proporcionando uma experiência que une arte, cultura e conscientização ambiental.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Sexta-feira – 3/7
Cais do Abraão
13h – Performance artística dos alunos de teatro Primeiro Ato (Secretaria da Juventude)
Praça em frente à Igreja
15h – Dj Camila Alicci e Rodrigo do Sax
Palco Principal
21h – DJ Bruno Deep
22h – Banda Sereno
0h – Show nacional com Maneva
Sábado 4/7
Praça em frente à Igreja
10h – Exposição de artesanato local
11h – Performance artística dos alunos da Oficina de DJ (Secretaria da Juventude)
13h – Pagode dos Amigos
Palco Principal
20h – Final do Concurso de Música, com apresentação das 15 canções classificadas e acompanhamento da banda Zangareio
0h – Show nacional com Almir Sater
Após o show – Divulgação do resultado e premiação do concurso, seguida de apresentação do DJ Bruno Deep
Domingo 5/7
Palco Principal
19h – DJ XFat (MPB Dançante)
20h – DJ Trevisan (MPB Dançante)
21h – Violada Caiçara com Bandarilha.
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