Vila do Abraão, Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Vila do Abraão, Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 18/06/2026 20:12

Ilha Grande- Música, cultura e sustentabilidade vão tomar conta da Vila do Abraão durante o 23º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande. Falta pouco para um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Angra dos Reis. A possibilidade de não haver o evento, por conta do impasse envolvendo a taxa de turismo, foi descartada pela Prefeitura, que anuncia oficialmente o festival.

Entre os dias 3 e 5 de julho, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação gratuita que reúne grandes nomes da música brasileira, artistas locais, manifestações culturais, oficinas e ações voltadas à preservação ambiental.



Realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, o festival é um dos principais eventos do município, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento econômico em um dos destinos mais visitados do Brasil. A programação deste ano contará com os shows nacionais da banda Maneva, na sexta-feira (3), e do cantor Almir Sater, no sábado (4), além de diversas atrações distribuídas ao longo dos três dias de evento.





- O Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande é um patrimônio cultural de Angra dos Reis, em especial da Ilha Grande. É um evento que fortalece o turismo, movimenta a economia, valoriza nossos artistas e mostra para todo o Brasil a riqueza cultural e ambiental que temos. Estamos preparando mais uma grande edição para receber moradores e visitantes com uma programação de alto nível - destacou o prefeito Cláudio Ferreti.





Outro grande destaque do evento será o tradicional festival de música, que chega à sua 23ª edição valorizando compositores de todo o país. Neste ano, foram 368 músicas inscritas, das quais 15 foram selecionadas para a grande final, sendo dez na categoria Tema Livre e cinco na categoria Tema Ecologia. As apresentações acontecerão na noite sábado 4 de julho, com acompanhamento da banda Zangareio, e os vencedores receberão premiações nas categorias Tema Livre, Tema Ecologia e Melhor Intérprete.





- Além de receber grandes artistas da música brasileira, o festival cumpre um papel fundamental no incentivo aos novos talentos. O concurso é uma oportunidade para compositores mostrarem seu trabalho, mantendo viva a essência do evento, que une arte, cultura e consciência ambiental em um dos lugares mais bonitos do mundo - ressaltou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.





Além da programação musical, o festival contará com feira de artesanato, apresentações de alunos de projetos da Secretaria da Juventude, DJs, grupos culturais e atrações distribuídas entre o palco principal e outros espaços da Vila do Abraão, proporcionando uma experiência que une arte, cultura e conscientização ambiental.







PROGRAMAÇÃO COMPLETA:





Sexta-feira – 3/7



Cais do Abraão



13h – Performance artística dos alunos de teatro Primeiro Ato (Secretaria da Juventude)



Praça em frente à Igreja



15h – Dj Camila Alicci e Rodrigo do Sax



Palco Principal



21h – DJ Bruno Deep



22h – Banda Sereno



0h – Show nacional com Maneva







Sábado 4/7



Praça em frente à Igreja



10h – Exposição de artesanato local



11h – Performance artística dos alunos da Oficina de DJ (Secretaria da Juventude)



13h – Pagode dos Amigos



Palco Principal



20h – Final do Concurso de Música, com apresentação das 15 canções classificadas e acompanhamento da banda Zangareio



0h – Show nacional com Almir Sater



Após o show – Divulgação do resultado e premiação do concurso, seguida de apresentação do DJ Bruno Deep







Domingo 5/7



Palco Principal



19h – DJ XFat (MPB Dançante)



20h – DJ Trevisan (MPB Dançante)



21h – Violada Caiçara com Bandarilha.



