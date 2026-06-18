Mestre Arisco ( em pé no centro) leva cultura brasileira para fora do paísDivulgação/Abadá Capoeira
Arisco representa Angra dos Reis em evento internacional de capoeira no México
Capoeirista da Abadá Capoeira participou de batizado e troca de cordas em Chihuahua, fortalecendo a presença da cultura brasileira no exterior
Angra convoca beneficiários do Aluguel Social para recadastramento de 2026
Ao todo, 212 beneficiários ativos devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no São Bento, de acordo com o calendário divulgado
Angra se prepara para o 23º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande
Vila do Abraão receberá, de 3 a 5 de julho, grandes shows, concurso de músicas inéditas, apresentações culturais e uma programação gratuita que promete movimentar a Vila do Abraão
Angra convoca novos 26 pedagogos para rede pública municipal de ensino
Convocados devem comparecer no dia 23 de junho, às 9h30, na Secretaria Executiva de Recursos Humanos, no Centro
Defesa Civil promove encontro com voluntários do Sistema de Alerta e Alarme em Angra
Evento busca fortalecer a integração, reconhecer a atuação dos colaboradores e apresentar as ações desenvolvidas pela instituição
Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 leva cultura e tradição aos bairros de Angra dos Reis
Com participação de 15 grupos e programação gratuita até julho, circuito valoriza a cultura popular e reúne comunidades em grandes arraiais
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