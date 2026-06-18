Mestre Arisco ( em pé no centro) leva cultura brasileira para fora do país - Divulgação/Abadá Capoeira

Mestre Arisco ( em pé no centro) leva cultura brasileira para fora do paísDivulgação/Abadá Capoeira

Publicado 18/06/2026 21:13

Angra dos Reis - O Mestre Arisco, representante da Abadá Capoeira de Angra dos Reis, levou mais uma vez o nome do município ao cenário internacional ao participar de um evento no México entre os dias 10 e 13 de junho. A convite de Raúl Navarro Martínez, conhecido como Instrutor Mariachi, o capoeirista esteve na cidade de Chihuahua, onde ministrou aulas durante o IX Batizado e Troca de Cordas da Abadá Capoeira.

O evento foi realizado sob a coordenação e supervisão do Mestre Camisa, presidente e fundador da Abadá Capoeira, uma das maiores organizações da modalidade no mundo, presente em todos os estados brasileiros e em mais de 80 países.

Com uma trajetória marcada por experiências na modalidade, Arisco já compartilhou seus conhecimentos em diversas cidades do Brasil e do exterior. Além da participação em Chihuahua, ele também ministrou aulas na cidade mexicana de Xalapa. Na Europa, passou por países como Alemanha, Portugal, Suécia, Bélgica, Áustria e França. Já nos Estados Unidos, realizou atividades em cidades como Nova Iorque, São Francisco e na Flórida.

Segundo o professor, participar de eventos internacionais vai além da divulgação da capoeira e da cultura brasileira, representando também uma oportunidade de troca de experiências e aprendizado com praticantes de diferentes nacionalidades. Arisco também agradeceu o apoio recebido dos veículos de comunicação, que, segundo ele, têm contribuído para ampliar a divulgação de seu trabalho e fortalecer a capoeira como ferramenta de integração cultural e social.

A equipe da Abadá Capoeira de Angra dos Reis destacou a importância da participação do mestre em eventos internacionais, ressaltando que sua atuação contribui para projetar o nome do município no cenário mundial da capoeira e valorizar uma das mais importantes manifestações da cultura brasileira.