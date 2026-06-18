Baía da Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Internet

Baía da Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Internet

Publicado 18/06/2026 21:28

Ilha Grande - A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) abriu processo de seleção de propostas para contratação de uma empresa especializada na elaboração do enquadramento em classes dos corpos hídricos das Regiões Hidrográficas I (Baía da Ilha Grande), em Angra dos Reis na costa verde e e II (Guandu), no estado do Rio de Janeiro. O estudo tem como objetivo definir os usos preponderantes das águas superficiais dessas bacias, servindo de base para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.

Na Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, a iniciativa é considerada estratégica por abranger uma área de grande relevância ambiental, que inclui os municípios de Angra dos Reis e Paraty. A região enfrenta desafios crescentes relacionados à expansão urbana, ao turismo e ao desenvolvimento de atividades econômicas, fatores que aumentam a pressão sobre os recursos naturais.

O enquadramento dos corpos hídricos é um dos principais instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos. A ferramenta permite estabelecer metas de qualidade da água compatíveis com os usos desejados para rios, baías e mananciais, orientando ações de conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e desenvolvimento sustentável.

Para o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG), Tito Cals, o estudo representa um importante avanço para a região.

-Estamos falando de uma ferramenta essencial para orientar decisões de longo prazo em um território que reúne enorme relevância ambiental, social e econômica. O enquadramento permitirá conciliar preservação dos recursos naturais, desenvolvimento regional e segurança hídrica para a população - destacou.



O investimento previsto para a realização do estudo é de R$ 996.081,88. O edital e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal oficial da AGEVAP.

Sobre o CBH-BIG

O Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG) é um colegiado formado por representantes do poder público, usuários de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, com a missão de promover a gestão participativa e sustentável das águas da região.

Com atuação nos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro, o comitê tem sede em Angra dos Reis e reúne instituições estratégicas para a gestão hídrica, entre elas prefeituras da região, a concessionária Águas de Paraty, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Entre os projetos de destaque apoiados pelo CBH-BIG está o Saneamento Ecológico da Aldeia Araponga, desenvolvido pelo Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS), em parceria com o Fórum de Comunidades Tradicionais e a Fiocruz, iniciativa voltada à promoção da saúde ambiental e da sustentabilidade em comunidades tradicionais da região.