Bruno Felix da Silva, 30, preso, sendo conduzido pelos policiais à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Bruno Felix da Silva, 30, preso, sendo conduzido pelos policiais à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 24/06/2026 11:19

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP prenderam, nesta terça-feira (23), Bruno Felix da Silva, de 30 anos, foragido da Justiça Federal de Minas Gerais. Ele havia sido condenado a quatro anos e um mês de reclusão pelo crime de uso de moeda falsa e possuía mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal e JEF Adjunto de Belo Horizonte, após condenação com trânsito em julgado. Ele foi localizado no Morro da Glória II, em Angra dos Reis.

Adolescentes apreendidos no Morro da Glória II Divulgação/Polícia Civil

A prisão foi realizada durante a Operação Olhos de Águia, ação da Polícia Civil voltada à localização e captura de foragidos da Justiça que buscam refúgio no paraíso da Costa Verde. As investigações conduzidas pelo Setor de Inteligência da 166ª DP apontaram que o condenado havia deixado Minas Gerais e estaria residindo no município, além de existirem suspeitas de que pudesse estar envolvido novamente em crimes relacionados à circulação de cédulas falsas e manter vínculos com integrantes do tráfico de drogas local.

Após um trabalho de monitoramento e cruzamento de informações, os agentes identificaram que Bruno estava escondido no Morro da Glória II. Durante a operação, as equipes realizaram um cerco em uma área conhecida pela comercialização de entorpecentes. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir acompanhado de outros dois indivíduos, deixando cair um rádio comunicador utilizado pelo tráfico da comunidade.

Os policiais realizaram o acompanhamento e conseguiram localizar os três escondidos no interior de uma residência. Além do cumprimento do mandado de prisão contra Bruno, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Durante a ação, ainda foram apreendidos 126 pinos de cocaína, 64 porções de maconha, dois rádios comunicadores, dois aparelhos celulares e R$ 58 em dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, a prisão representa mais um resultado da Operação Olhos de Águia, criada para impedir que criminosos procurados pela Justiça utilizem Angra dos Reis como esconderijo e para fortalecer o combate às organizações criminosas que atuam no município.

O caso foi registrado na 166ª DP. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0300-253-1177. O sigilo das informações é garantido.