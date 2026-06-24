BR 101 na altura do trevo do Morro da Cruz, sentido São PauloDivulgação/PMAR
Linhas de ônibus terão itinerários alterados em Angra dos Reis a partir de 28 de junho
São elas: 205, B207 e 225 por conta da nova configuração viária no Trevo de São Cristóvão, implantada pela concessionária CCRioSP/Motiva para aumentar a segurança no trânsito
Parceria entre Célia Jordão e Prefeitura de Angra reforça cobrança por melhorias na RJ-155
Deputada estadual e gestão municipal unem esforços para buscar soluções emergenciais e pressionar o Governo do Estado por obras estruturais na rodovia
AGEVAP abre seleção para estudo que vai definir metas de qualidade da água na Baía da Ilha Grande
Investimento de quase R$ 1 milhão permitirá enquadramento dos corpos hídricos da região, instrumento essencial para a gestão sustentável dos recursos hídricos
Arisco representa Angra dos Reis em evento internacional de capoeira no México
Capoeirista da Abadá Capoeira participou de batizado e troca de cordas em Chihuahua, fortalecendo a presença da cultura brasileira no exterior
Angra convoca beneficiários do Aluguel Social para recadastramento de 2026
Ao todo, 212 beneficiários ativos devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no São Bento, de acordo com o calendário divulgado
Angra se prepara para o 23º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande
Vila do Abraão receberá, de 3 a 5 de julho, grandes shows, concurso de músicas inéditas, apresentações culturais e uma programação gratuita que promete movimentar a Vila do Abraão
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