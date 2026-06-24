BR 101 na altura do trevo do Morro da Cruz, sentido São Paulo - Divulgação/PMAR

BR 101 na altura do trevo do Morro da Cruz, sentido São PauloDivulgação/PMAR

Publicado 24/06/2026 10:53

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informou que, a partir do dia 28 de junho, três linhas do transporte público municipal terão seus itinerários modificados em função das mudanças viárias que serão implantadas pela concessionária RioSP (Motiva) no Trevo de São Cristóvão, localizado no Morro da Cruz, às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

As alterações afetarão as linhas 205 – Areal, B207 – Japuíba via Rio-Santos e 225 – Japuíba via Campo Belo. A medida ocorre devido à nova configuração de tráfego no km 484 da rodovia, onde veículos que saem do Morro da Cruz não poderão mais acessar diretamente a BR-101 no sentido Japuíba. Segundo a concessionária, a mudança busca reduzir conflitos entre os fluxos de veículos e aumentar a segurança em um trecho com histórico frequente de acidentes.

Com a nova organização viária, a linha 205 – Areal passará a acessar a BR-101 pelo Trevo da Sapinhatuba, seguindo até o bairro pela Rua Campo Belo. No sentido Centro, a saída do bairro será feita pela Rua Angra dos Reis.

Já a linha B207 – Japuíba via Rio-Santos continuará atendendo o Morro da Cruz, mas seguirá pelo Encruzo da Enseada, Rua Barra Mansa e Campo Belo, acessando a rodovia pelo Trevo do DNIT antes de seguir para a Japuíba.

A linha 225 – Japuíba via Campo Belo também terá alterações no trajeto de ida, passando a atender o trecho da BR-101 entre o Trevo do DNIT e o Trevo do Belém.

Além das mudanças nos percursos, a Prefeitura anunciou uma reorganização operacional das linhas que atendem a região. Um novo veículo será destinado à linha B220 – Japuíba via Balneário, ampliando a oferta de horários, enquanto outro permanecerá operando na linha B207. A linha A207 – Japuíba via Morro da Cruz seguirá com três veículos em circulação.

De acordo com a administração municipal, as mudanças devem melhorar o atendimento aos moradores do Campo Belo, que passarão a contar com mais uma linha de ônibus no bairro. A expectativa também é de redução dos intervalos das linhas B220 e A207, oferecendo mais opções de horários aos usuários.

Os trabalhos de implantação da nova configuração viária terão início no dia 27 de junho, e as alterações no transporte coletivo entrarão em vigor no dia seguinte. A Prefeitura orienta motoristas e passageiros a ficarem atentos à nova sinalização e às mudanças nos itinerários.