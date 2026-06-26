Obras vão melhorar o fornecimento de energia na Ilha Grande - Divulgação/Enel

Obras vão melhorar o fornecimento de energia na Ilha GrandeDivulgação/Enel

Publicado 26/06/2026 18:30

Ilha Grande - A Enel Rio concluiu mais uma etapa de investimentos na modernização da rede elétrica de Ilha Grande, em Angra dos Reis, com a substituição de postes e a troca de um quilômetro de cabos na localidade da Ponta do Funil. As intervenções foram realizadas ao longo de 32 dias, entre os meses de maio e junho, e exigiram uma operação logística especial devido às características geográficas e topográficas da região.

A força-tarefa reuniu 45 colaboradores da concessionária, entre eletricistas e supervisores, que instalaram 17 novos postes de fibra, substituíram um quilômetro de cabos por equipamentos mais modernos e resistentes à salinidade e às condições climáticas, além de executarem 1.556 podas preventivas para evitar o contato da vegetação com a rede elétrica, uma das principais causas de interrupções no fornecimento de energia na ilha. Tipo de ocorrência constante que atinge milhares de residências, inclusive no continente, além da rodovia Rio-Santos.

Para viabilizar os trabalhos, as equipes precisaram transportar postes e equipamentos por cerca de um quilômetro em trechos íngremes e, em alguns pontos, por dentro da mata. Uma embarcação também foi utilizada no apoio às atividades. A Prefeitura de Angra dos Reis colaborou com a operação, disponibilizando o cais para o embarque e desembarque das equipes e dos materiais.

As obras fazem parte do plano de modernização da Enel Rio, que prevê investimentos em 42 municípios da área de concessão até o fim de 2026. A iniciativa contempla a substituição de mais de 240 quilômetros de rede elétrica por condutores mais tecnológicos, capazes de suportar maior carga e reduzir riscos de sobrecargas, oscilações e interrupções no fornecimento, especialmente durante períodos de maior consumo, como o verão e os feriados.

Além de Angra dos Reis, cidades das regiões Metropolitana, Serrana, Norte, Noroeste, Sul Fluminense e dos Lagos serão beneficiadas pelo programa. Em cada município, a distribuidora atuará com equipes exclusivas, equipamentos modernos e planejamento antecipado das intervenções em parceria com as prefeituras, buscando minimizar os impactos para a população. Segundo a empresa, todas as ações serão previamente comunicadas aos clientes.