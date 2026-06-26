Obras vão melhorar o fornecimento de energia na Ilha GrandeDivulgação/Enel
Enel Rio moderniza rede elétrica da Ilha Grande com troca de postes e cabos na Ponta do Funil
Obras duraram 32 dias, envolveram força-tarefa de 45 profissionais e fazem parte do plano de modernização da distribuidora em 42 municípios do estado
Crise no hospital de Praia Brava é discutida em reunião no Ministério Público
Com a presença da deputada estadual Célia Jordão que cobrou solução imediata para manutenção dos serviços de saúde em Angra e Paraty. O hospital é referência na costa verde do Estado
Recém-nascido é encontrado morto em área alagada no bairro Pontal, em Angra dos Reis
Corpo do bebê, ainda com o cordão umbilical, foi localizado por policiais militares na região da Ponta do Ubá; caso será investigado pela Polícia Civil
Foragido da Justiça por uso de moeda falsa é preso em Angra durante operação da Polícia Civil
Condenado pela Justiça Federal de Minas Gerais, Bruno Felix da Silva, de 30 anos, tentava se esconder no Morro da Glória II, onde dois adolescentes também foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas
Linhas de ônibus terão itinerários alterados em Angra dos Reis a partir de 28 de junho
São elas: 205, B207 e 225 por conta da nova configuração viária no Trevo de São Cristóvão, implantada pela concessionária CCRioSP/Motiva para aumentar a segurança no trânsito
Parceria entre Célia Jordão e Prefeitura de Angra reforça cobrança por melhorias na RJ-155
Deputada estadual e gestão municipal unem esforços para buscar soluções emergenciais e pressionar o Governo do Estado por obras estruturais na rodovia
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