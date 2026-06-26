Motorista bêbado no volante atinge viatura estacionada em frente a delegacia - Divulgação/Polícia Civil

Motorista bêbado no volante atinge viatura estacionada em frente a delegaciaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 26/06/2026 19:14

Angra dos Reis - Na madrugada da última quinta-feira (25), uma ação integrada entre a Polícia Civil e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Prefeitura de Angra dos Reis resultou na identificação e prisão de dois homens suspeitos de provocar um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil e fugir sem prestar esclarecimentos.

Imagem mostra o veículo saindo da pista, indo em direção a viatura que estava no estacionamento Divulgação/Polícia Civil

A ocorrência reforça a eficácia da Operação Sentinela, que utiliza inteligência e tecnologia para combater crimes e ilícitos no município. De acordo com a Polícia Civil, por volta de 1h15, um veículo Mitsubishi preto invadiu a área de estacionamento da 166ª Delegacia de Polícia e colidiu contra uma van de transporte de presos que estava estacionada em frente à unidade. Após o impacto, os ocupantes deixaram o local.

As imagens das câmeras de monitoramento urbano permitiram reconstituir toda a dinâmica do acidente. Os registros flagraram o momento da colisão e mostraram o motorista, que usava uma camisa amarela da seleção brasileira, trocando de lugar com o passageiro logo após o acidente, numa tentativa de dificultar a identificação do verdadeiro condutor.

Durante a investigação, policiais também analisaram imagens de um estabelecimento comercial da cidade, onde os dois suspeitos apareceram momentos antes do acidente consumindo bebidas alcoólicas e apresentando sinais visíveis de embriaguez.

Com o apoio do sistema de monitoramento e do cruzamento de informações, os agentes identificaram o proprietário do veículo, Igor Firmino Santos de Oliveira, de 25 anos, e o condutor no momento da colisão, Nicolas Ferreira dos Santos Lima, de 21 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em diligências realizadas nos bairros Jacuecanga e Japuíba, os policiais localizaram o automóvel com avarias compatíveis com o acidente. Segundo a Polícia Civil, os dois apresentavam sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico e marcha cambaleante, além de admitirem informalmente ter consumido cerveja e gin antes de dirigir.

Os suspeitos foram encaminhados à 166ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente para evitar responsabilização, previstos nos artigos 306 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Polícia Civil destacou que a resolução do caso demonstra a importância da integração entre as forças de segurança estaduais e a Prefeitura de Angra dos Reis, ressaltando que o investimento em videomonitoramento tem sido uma ferramenta fundamental tanto na prevenção quanto na elucidação de crimes e na preservação do patrimônio público.

Destacando ainda a importância da parceria com a população em denunciar, ao 0300-253-1177. O sigilo é garantido.