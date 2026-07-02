Secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior (C) e equipe no comando dos 46 anos da instituição - Divulgação/PMAR

Secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior (C) e equipe no comando dos 46 anos da instituiçãoDivulgação/PMAR

Publicado 02/07/2026 17:43

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, promove no dia 9 de julho a 7ª edição da Corrida da Defesa Civil, em comemoração aos 46 anos da instituição. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre corredores de Angra dos Reis e da região e marcar a data comemorativa da Defesa Civil Municipal.

Equipe Desbravadores foi pódio na edição passada Divulgação

A prova terá percurso de 6 quilômetros, com largada e chegada na Rua Dr. Álvaro Pessoa, nos fundos da sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A largada está marcada para as 20h, com concentração dos atletas a partir das 18h e reunião técnica às 19h45.

As inscrições são gratuitas, limitadas a 400 participantes, e terão início no dia 3 de julho, às 10h, pelo site oficial da competição. O link será divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Angra dos Reis, da Secretaria de Esporte e Lazer e da Defesa Civil Municipal.

Poderão participar atletas de ambos os sexos com idade mínima de 16 anos, nascidos até 9 de julho de 2010. Para menores de idade, a inscrição será confirmada somente mediante autorização do responsável.

A entrega dos kits acontecerá no Auditório da Defesa Civil nos dias 8 de julho, das 14h às 16h30, e 9 de julho, das 16h às 18h. No ato da retirada, a organização solicita a doação de uma lata de leite em pó.

O kit será composto por camisa oficial da corrida e chip com numeral. A retirada também poderá ser feita por terceiros, desde que apresentem documento comprobatório com foto e assinatura do responsável.

A competição contará com categorias divididas por faixa etária, do masculino e feminino, além da categoria para Pessoas com Deficiência (PCD). Os cinco primeiros colocados da classificação geral masculina e feminina receberão troféus. Já os três melhores de cada faixa etária serão premiados com medalhas. Todos os atletas que concluírem o percurso dentro do tempo limite de 1h10 receberão medalha de participação.