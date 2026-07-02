Secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior (C) e equipe no comando dos 46 anos da instituiçãoDivulgação/PMAR
A entrega dos kits acontecerá no Auditório da Defesa Civil nos dias 8 de julho, das 14h às 16h30, e 9 de julho, das 16h às 18h. No ato da retirada, a organização solicita a doação de uma lata de leite em pó.
A competição contará com categorias divididas por faixa etária, do masculino e feminino, além da categoria para Pessoas com Deficiência (PCD). Os cinco primeiros colocados da classificação geral masculina e feminina receberão troféus. Já os três melhores de cada faixa etária serão premiados com medalhas. Todos os atletas que concluírem o percurso dentro do tempo limite de 1h10 receberão medalha de participação.
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