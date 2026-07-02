Prefeito Cláudio Ferreti anuncia grandes shows em Angra - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti anuncia grandes shows em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 02/07/2026 20:30

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou, nesta semana (1º), as principais atrações do Calendário Oficial de Eventos para o segundo semestre de 2026. Entre os nomes confirmados estão Joelma, Xamã, Wanessa Camargo e Sarah Beatriz, além de diversos artistas que se apresentarão em eventos tradicionais da cidade, como o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, Arraiá du Abraão, Arraiá da Cidade, Angra Moto Fest, Angra Expo e as festividades de fim de ano.

Durante o lançamento, realizado na Casa Larangeiras, o prefeito Cláudio Ferreti destacou que a programação foi planejada para atender públicos de diferentes perfis, fortalecer a cultura, movimentar a economia e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.

A Prefeitura também reforçou o compromisso com a valorização dos talentos da região. Mais de 40 artistas locais estarão na programação ao lado de nomes consagrados da música brasileira. Para facilitar a participação dos músicos do município, segue aberto no site oficial da Prefeitura o credenciamento destinado aos artistas locais, tornando o processo de contratação mais organizado e transparente.

A principal novidade do calendário é a criação da Festa da Juventude, que passa a integrar oficialmente as comemorações do Mês da Juventude. O evento será realizado em agosto e reunirá atrações de diferentes estilos musicais, com destaque para Wanessa Camargo, no dia 8, e o rapper Xamã, no dia 9.

A programação começa com o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, entre os dias 3 e 5 de julho, com shows de Maneva e Almir Sater, além da final do tradicional concurso de música. Em seguida, o calendário traz o Arraiá du Abraão, o Angra Moto Fest, com show da banda Malta, e o Arraiá da Cidade, que contará com apresentações de Mastruz com Leite, Trio Forrozão e Tocaia.

Em setembro, a Angra Expo terá apresentações de Sarah Beatriz, F. Hope, Três Palavrinhas e Jefferson e Suellen. Já a programação de fim de ano contará com a tradicional Procissão Marítima, seguida de show do Parangolé, além da apresentação de Joelma, marcada para o dia 2 de janeiro de 2027.

Segundo a Prefeitura, novas atrações ainda serão anunciadas para as festividades de fim de ano e para o aniversário de Angra dos Reis, comemorado em 6 de janeiro de 2027. O lançamento do calendário reuniu vereadores, secretários municipais e lideranças religiosas.

Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande

Sexta-feira – 3 de julho

21h – DJ Bruno Deep

22h – Banda Sereno

0h – Banda Maneva



Sábado – 4 de julho

20h – Final do Concurso de Música, com apresentação das 15 canções classificadas e acompanhamento da banda Zangareio

0h – Almir Sater



Domingo – 5 de julho

19h – DJ XFat (MPB Dançante)

20h – DJ Trevisan (MPB Dançante)

21h – Violada Caiçara com Bandarilha



Arraiá Du Abraão

Sexta-feira – 17 de julho

20h – Forró du Brão

21h – Apresentação do grupo junino Dito Peres

22h30 – Raiz do Sana



Sábado – 18 de julho

20h – Trio Saragaço

21h – Apresentação do grupo junino JuniArt

22h30 – Dona Zefa



Domingo – 19 de julho

20h – Trio Cariri

21h – Apresentação do grupo junino Zé Buscapé

22h – Circulador do Fulô



Angra Moto Fest

Sexta-feira – 24 de julho

23h – Banda Malta



Arraiá da Cidade

Sexta-feira – 31 de julho

23h – Tocaia



Sábado – 1º de agosto

23h – Mastruz com Leite



Domingo – 2 de agosto

23h – Trio Forrozão



Mês da Juventude

Sexta-feira – 7 de agosto

21h – Paulo Vicente (ex-vocalista da Banda Drops)



Sábado – 8 de agosto

21h – Wanessa Camargo



Domingo – 9 de agosto

21h – Xamã



Angra Expo

Quinta-feira – 17 de setembro

23h – Sarah Beatriz

Sexta-feira – 18 de setembro

23h – F. Hope



Sábado – 19 de setembro

17h – Três Palavrinhas

23h – Jefferson e Suellen



Fim de Ano em Angra

Sexta-feira – 1º de janeiro

11h – Procissão Marítima – em seguida show com Parangolé

Sábado – 2 de janeiro

23h30 - Joelma