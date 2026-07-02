Prefeito Cláudio Ferreti anuncia grandes shows em AngraDivulgação/PMAR
21h – DJ Bruno Deep
22h – Banda Sereno
0h – Banda Maneva
Sábado – 4 de julho
20h – Final do Concurso de Música, com apresentação das 15 canções classificadas e acompanhamento da banda Zangareio
0h – Almir Sater
Domingo – 5 de julho
19h – DJ XFat (MPB Dançante)
20h – DJ Trevisan (MPB Dançante)
21h – Violada Caiçara com Bandarilha
Arraiá Du Abraão
20h – Forró du Brão
21h – Apresentação do grupo junino Dito Peres
22h30 – Raiz do Sana
Sábado – 18 de julho
20h – Trio Saragaço
21h – Apresentação do grupo junino JuniArt
22h30 – Dona Zefa
Domingo – 19 de julho
20h – Trio Cariri
21h – Apresentação do grupo junino Zé Buscapé
22h – Circulador do Fulô
Angra Moto Fest
23h – Banda Malta
Arraiá da Cidade
23h – Tocaia
Sábado – 1º de agosto
23h – Mastruz com Leite
Domingo – 2 de agosto
23h – Trio Forrozão
Mês da Juventude
21h – Paulo Vicente (ex-vocalista da Banda Drops)
Sábado – 8 de agosto
21h – Wanessa Camargo
Domingo – 9 de agosto
21h – Xamã
Angra Expo
23h – Sarah Beatriz
Sexta-feira – 18 de setembro
23h – F. Hope
Sábado – 19 de setembro
17h – Três Palavrinhas
23h – Jefferson e Suellen
Fim de Ano em Angra
11h – Procissão Marítima – em seguida show com Parangolé
Sábado – 2 de janeiro
23h30 - Joelma
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