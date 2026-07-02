Prefeito Cláudio Ferreti anuncia grandes shows em AngraDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou, nesta semana (1º), as principais atrações do Calendário Oficial de Eventos para o segundo semestre de 2026. Entre os nomes confirmados estão Joelma, Xamã, Wanessa Camargo e Sarah Beatriz, além de diversos artistas que se apresentarão em eventos tradicionais da cidade, como o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, Arraiá du Abraão, Arraiá da Cidade, Angra Moto Fest, Angra Expo e as festividades de fim de ano.
Durante o lançamento, realizado na Casa Larangeiras, o prefeito Cláudio Ferreti destacou que a programação foi planejada para atender públicos de diferentes perfis, fortalecer a cultura, movimentar a economia e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.
A Prefeitura também reforçou o compromisso com a valorização dos talentos da região. Mais de 40 artistas locais estarão na programação ao lado de nomes consagrados da música brasileira. Para facilitar a participação dos músicos do município, segue aberto no site oficial da Prefeitura o credenciamento destinado aos artistas locais, tornando o processo de contratação mais organizado e transparente.
A principal novidade do calendário é a criação da Festa da Juventude, que passa a integrar oficialmente as comemorações do Mês da Juventude. O evento será realizado em agosto e reunirá atrações de diferentes estilos musicais, com destaque para Wanessa Camargo, no dia 8, e o rapper Xamã, no dia 9.
A programação começa com o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, entre os dias 3 e 5 de julho, com shows de Maneva e Almir Sater, além da final do tradicional concurso de música. Em seguida, o calendário traz o Arraiá du Abraão, o Angra Moto Fest, com show da banda Malta, e o Arraiá da Cidade, que contará com apresentações de Mastruz com Leite, Trio Forrozão e Tocaia.
Em setembro, a Angra Expo terá apresentações de Sarah Beatriz, F. Hope, Três Palavrinhas e Jefferson e Suellen. Já a programação de fim de ano contará com a tradicional Procissão Marítima, seguida de show do Parangolé, além da apresentação de Joelma, marcada para o dia 2 de janeiro de 2027.
Segundo a Prefeitura, novas atrações ainda serão anunciadas para as festividades de fim de ano e para o aniversário de Angra dos Reis, comemorado em 6 de janeiro de 2027. O lançamento do calendário reuniu vereadores, secretários municipais e lideranças religiosas.
Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande
Sexta-feira – 3 de julho
21h – DJ Bruno Deep
22h – Banda Sereno
0h – Banda Maneva

Sábado – 4 de julho
20h – Final do Concurso de Música, com apresentação das 15 canções classificadas e acompanhamento da banda Zangareio
0h – Almir Sater

Domingo – 5 de julho
19h – DJ XFat (MPB Dançante)
20h – DJ Trevisan (MPB Dançante)
21h – Violada Caiçara com Bandarilha

Arraiá Du Abraão
Sexta-feira – 17 de julho
20h – Forró du Brão
21h – Apresentação do grupo junino Dito Peres
22h30 – Raiz do Sana

Sábado – 18 de julho
20h – Trio Saragaço
21h – Apresentação do grupo junino JuniArt
22h30 – Dona Zefa

Domingo – 19 de julho
20h – Trio Cariri
21h – Apresentação do grupo junino Zé Buscapé
22h – Circulador do Fulô

Angra Moto Fest
Sexta-feira – 24 de julho
23h – Banda Malta

Arraiá da Cidade
Sexta-feira – 31 de julho
23h – Tocaia

Sábado – 1º de agosto
23h – Mastruz com Leite

Domingo – 2 de agosto
23h – Trio Forrozão

Mês da Juventude
Sexta-feira – 7 de agosto
21h – Paulo Vicente (ex-vocalista da Banda Drops)

Sábado – 8 de agosto
21h – Wanessa Camargo

Domingo – 9 de agosto
21h – Xamã

Angra Expo
Quinta-feira – 17 de setembro
23h – Sarah Beatriz
Sexta-feira – 18 de setembro
23h – F. Hope

Sábado – 19 de setembro
17h – Três Palavrinhas
23h – Jefferson e Suellen

Fim de Ano em Angra
Sexta-feira – 1º de janeiro
11h – Procissão Marítima – em seguida show com Parangolé
Sábado – 2 de janeiro
23h30 - Joelma
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