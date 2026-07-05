Almir SaterDivulgação/PMAR
Antes da apresentação principal, o público acompanhou as 14 músicas finalistas da competição, que distribuiu quase R$ 30 mil em premiações nas categorias Melhor Canção – Tema Livre, Melhor Canção – Tema Ecologia (Prêmio Marcelo Russo) e Melhor Intérprete.
Maneva embala primeira noite do Festival da Ilha Grande com reggae
Banda reuniu grande público no primeiro dia do Festival de Música e Ecologia e destacou a importância da preservação ambiental
A banda Maneva foi a grande atração da primeira noite da programação cultural da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, nessa sexta-feira (3), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. Com mais de duas décadas de carreira e considerada uma das principais bandas de reggae do país, o grupo levou o público a cantar em coro sucessos como "Vai Viver" e "Seja Feliz", além de apresentar a nova música de trabalho, "Reggae Sua Fé". O repertório também contou com releituras de clássicos do pagode, conhecidos nas vozes de Dilsinho e do grupo Só Pra Contrariar.
Almir Sater emociona público no Festival da Ilha Grande em Angra
Cantor retorna ao evento após 18 anos, enquanto mulheres conquistam as principais premiações da 23ª edição realizada na Vila do Abraão, com destaque para banda Maneva no primeiro dia de evento
Confronto com a polícia deixa um morto e oito presos nos morros do centro de Angra
Em operação das polícias Militar e Civil. Foram apreendidos drogas, pistola, munições, rádios transmissores e ainda prisões de suspeitos. Só no Morro do Santo Antônio sete pessoas foram detidas
Angra anuncia Joelma, Xamã e grandes shows para o segundo semestre
Calendário oficial reúne atrações nacionais, artistas locais e lança a Festa da Juventude como novidade da programação
Jogos Especiais 2026 celebram inclusão e esporte em Angra dos Reis
Mais de 200 participantes de instituições do município disputaram modalidades adaptadas promovendo integração, superação e valorização do esporte inclusivo
Corrida da Defesa Civil celebra 46 anos da instituição em Angra
Com inscrições gratuitas. Prova de 6 km será realizada no dia 9 de julho e reunirá até 400 atletas; inscrições começam em 3 de julho
Operação da PM em Angra apreende drogas e causa prejuízo de R$ 12 mil ao tráfico
Após denúncia anônima e resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack, loló, rádios comunicadores e celular, na Praia da Ribeira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.