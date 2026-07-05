Almir SaterDivulgação/PMAR

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Ilha Grande - O cantor Almir Sater foi o grande destaque da segunda noite da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, realizada neste sábado (4), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. De volta ao evento após 18 anos, o artista emocionou o público com um show intimista, repleto de sucessos como Chalana e Tocando em Frente, além de solos de viola e histórias marcantes de sua trajetória de mais de quatro décadas na música.
Multidão prestigia o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande - Divulgação/PMAR
Multidão prestigia o Festival de Música e Ecologia da Ilha GrandeDivulgação/PMAR
 
Antes de subir ao palco, Almir Sater ressaltou a importância dos festivais realizados em espaços públicos para incentivar novos talentos. Segundo o cantor, foi justamente após assistir a um show em uma praça que decidiu seguir a carreira musical, destacando que iniciativas como essa ajudam a revelar grandes artistas.
Antes da apresentação principal, o público acompanhou as 14 músicas finalistas da competição, que distribuiu quase R$ 30 mil em premiações nas categorias Melhor Canção – Tema Livre, Melhor Canção – Tema Ecologia (Prêmio Marcelo Russo) e Melhor Intérprete.
Mulheres são destaques no festival - Divulgação/PMAR
Mulheres são destaques no festivalDivulgação/PMAR
 
As mulheres dominaram a premiação desta edição. Elisa Terra, de Porto Alegre (RS), venceu na categoria Melhor Canção – Tema Livre com a música Há Quem Me Ame. Jenifer Carvalho, de Juiz de Fora (MG), conquistou o prêmio de Melhor Canção – Tema Ecologia com Estou de Volta. Já Maitê Mesquita recebeu o troféu de Melhor Intérprete pela interpretação de A Valsa do Rei, composição de Ademir Pedrosa, de Macapá (AP).
Festival de Música e Ecologia premia vencedores - Divulgação/PMAR
Festival de Música e Ecologia premia vencedoresDivulgação/PMAR
 
Uma das novidades do festival foi o acompanhamento de todos os finalistas pela Banda Zangareio, que também animou os intervalos com clássicos de festivais nacionais e músicas ligadas às tradições de Angra dos Reis, como a Festa do Divino.
 
Festival dá ênfase à sustentabilidade - Divulgação/PMAR
Festival dá ênfase à sustentabilidadeDivulgação/PMAR
 
Mesmo com o frio e momentos de chuva, a programação reuniu grande público ao longo do dia, com atrações como o Pagode dos Amigos, apresentações dos alunos da Oficina de DJ da Secretaria Executiva da Juventude, a Feira de Artesanato Local e a ação de limpeza da Praia da Vila do Abraão, reforçando o compromisso ambiental do evento.
A programação da 23ª edição será encerrada neste domingo (5), com transmissão do jogo entre Brasil e Noruega, apresentações dos DJs XFat e Trevisan e o tradicional show da Bandarilha na Violada Caiçara.
Promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande contou com apoio de diversas secretarias municipais e reafirmou sua importância como um dos principais eventos culturais e ambientais da região.

Maneva embala primeira noite do Festival da Ilha Grande com reggae

Banda reuniu grande público no primeiro dia do Festival de Música e Ecologia e destacou a importância da preservação ambiental
Maneva - Divulgação/PMAR
ManevaDivulgação/PMAR


A banda Maneva foi a grande atração da primeira noite da programação cultural da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, nessa sexta-feira (3), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. Com mais de duas décadas de carreira e considerada uma das principais bandas de reggae do país, o grupo levou o público a cantar em coro sucessos como "Vai Viver" e "Seja Feliz", além de apresentar a nova música de trabalho, "Reggae Sua Fé". O repertório também contou com releituras de clássicos do pagode, conhecidos nas vozes de Dilsinho e do grupo Só Pra Contrariar.
Antes de subir ao palco, o vocalista Tales de Polli ressaltou a satisfação de participar de um evento que une música e conscientização ambiental. Segundo ele, contribuir para despertar a preservação da natureza, mesmo que de forma gradual, já representa uma grande conquista. A programação também valorizou os artistas da região. O DJ Bruno Deep abriu os shows no palco principal, seguido pela banda Sereno, que fez sua terceira participação no Festival. O vocalista Igor Raiol destacou a alegria de se apresentar na Ilha Grande e afirmou que as músicas da banda, inspiradas na natureza e no amor, criam uma forte conexão com o público.
Mais cedo, a DJ Camila Alcici e Rodrigo do Sax animaram a praça em frente à Igreja de São Sebastião, enquanto alunos da Oficina de Teatro Primeiro Ato recepcionaram os visitantes na Estação Abraão com apresentações musicais.

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