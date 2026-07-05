Almir Sater - Divulgação/PMAR

Almir SaterDivulgação/PMAR

Publicado 05/07/2026 18:18 | Atualizado 05/07/2026 18:24

Ilha Grande - O cantor Almir Sater foi o grande destaque da segunda noite da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, realizada neste sábado (4), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. De volta ao evento após 18 anos, o artista emocionou o público com um show intimista, repleto de sucessos como Chalana e Tocando em Frente, além de solos de viola e histórias marcantes de sua trajetória de mais de quatro décadas na música.

Multidão prestigia o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande Divulgação/PMAR

Antes de subir ao palco, Almir Sater ressaltou a importância dos festivais realizados em espaços públicos para incentivar novos talentos. Segundo o cantor, foi justamente após assistir a um show em uma praça que decidiu seguir a carreira musical, destacando que iniciativas como essa ajudam a revelar grandes artistas.

Antes da apresentação principal, o público acompanhou as 14 músicas finalistas da competição, que distribuiu quase R$ 30 mil em premiações nas categorias Melhor Canção – Tema Livre, Melhor Canção – Tema Ecologia (Prêmio Marcelo Russo) e Melhor Intérprete.

Mulheres são destaques no festival Divulgação/PMAR

As mulheres dominaram a premiação desta edição. Elisa Terra, de Porto Alegre (RS), venceu na categoria Melhor Canção – Tema Livre com a música Há Quem Me Ame. Jenifer Carvalho, de Juiz de Fora (MG), conquistou o prêmio de Melhor Canção – Tema Ecologia com Estou de Volta. Já Maitê Mesquita recebeu o troféu de Melhor Intérprete pela interpretação de A Valsa do Rei, composição de Ademir Pedrosa, de Macapá (AP).

Festival de Música e Ecologia premia vencedores Divulgação/PMAR

Uma das novidades do festival foi o acompanhamento de todos os finalistas pela Banda Zangareio, que também animou os intervalos com clássicos de festivais nacionais e músicas ligadas às tradições de Angra dos Reis, como a Festa do Divino.

Festival dá ênfase à sustentabilidade Divulgação/PMAR

Mesmo com o frio e momentos de chuva, a programação reuniu grande público ao longo do dia, com atrações como o Pagode dos Amigos, apresentações dos alunos da Oficina de DJ da Secretaria Executiva da Juventude, a Feira de Artesanato Local e a ação de limpeza da Praia da Vila do Abraão, reforçando o compromisso ambiental do evento.

A programação da 23ª edição será encerrada neste domingo (5), com transmissão do jogo entre Brasil e Noruega, apresentações dos DJs XFat e Trevisan e o tradicional show da Bandarilha na Violada Caiçara.

Promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande contou com apoio de diversas secretarias municipais e reafirmou sua importância como um dos principais eventos culturais e ambientais da região.



Maneva embala primeira noite do Festival da Ilha Grande com reggae



Banda reuniu grande público no primeiro dia do Festival de Música e Ecologia e destacou a importância da preservação ambiental

Maneva Divulgação/PMAR



A banda Maneva foi a grande atração da primeira noite da programação cultural da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, nessa sexta-feira (3), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. Com mais de duas décadas de carreira e considerada uma das principais bandas de reggae do país, o grupo levou o público a cantar em coro sucessos como "Vai Viver" e "Seja Feliz", além de apresentar a nova música de trabalho, "Reggae Sua Fé". O repertório também contou com releituras de clássicos do pagode, conhecidos nas vozes de Dilsinho e do grupo Só Pra Contrariar. A banda Maneva foi a grande atração da primeira noite da programação cultural da 23ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, nessa sexta-feira (3), na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. Com mais de duas décadas de carreira e considerada uma das principais bandas de reggae do país, o grupo levou o público a cantar em coro sucessos como "Vai Viver" e "Seja Feliz", além de apresentar a nova música de trabalho, "Reggae Sua Fé". O repertório também contou com releituras de clássicos do pagode, conhecidos nas vozes de Dilsinho e do grupo Só Pra Contrariar.

Antes de subir ao palco, o vocalista Tales de Polli ressaltou a satisfação de participar de um evento que une música e conscientização ambiental. Segundo ele, contribuir para despertar a preservação da natureza, mesmo que de forma gradual, já representa uma grande conquista. A programação também valorizou os artistas da região. O DJ Bruno Deep abriu os shows no palco principal, seguido pela banda Sereno, que fez sua terceira participação no Festival. O vocalista Igor Raiol destacou a alegria de se apresentar na Ilha Grande e afirmou que as músicas da banda, inspiradas na natureza e no amor, criam uma forte conexão com o público.

Mais cedo, a DJ Camila Alcici e Rodrigo do Sax animaram a praça em frente à Igreja de São Sebastião, enquanto alunos da Oficina de Teatro Primeiro Ato recepcionaram os visitantes na Estação Abraão com apresentações musicais.



