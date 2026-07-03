Apreensão nos morros do centro - Divulgação/PM

Apreensão nos morros do centroDivulgação/PM

Publicado 03/07/2026 20:54

Angra dos Reis - Tiroteio intenso nos morros do centro de Angra, na tarde desta sexta-feira (3). O alvo foi o Morro do Carmo. A ação das polícias Militar e Civil está desde ontem (2) e visa coibir o tráfico de drogas e desarticular o grupo criminoso que atua no Estado, com ramificação na região da Costa Verde. Na operação grande quantidade de droga apreendida, além de materiais usados na comercialização e aparelhos como rádio transmissores e armas. Um jovem foi morto e pelo menos oito presos.

No morro da Caixa D'Água um jovem de 23 anos morreu e outro, de 22, foi preso após o confronto com os agentes do 33º BPM. A ação ocorreu durante uma operação baseada em informações do setor de inteligência sobre a atuação do tráfico de drogas na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na localidade conhecida como Final Feliz quando os dois suspeitos perceberam a aproximação dos agentes e efetuaram disparos contra a guarnição. Os policiais revidaram à agressão e, após o confronto, encontraram um dos suspeitos ferido ao lado de uma pistola calibre 9 milímetros, munições e uma mesa com drogas já preparadas para comercialização.

O jovem baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O segundo suspeito foi localizado em uma escadaria portando um rádio transmissor. Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um carregador, dez munições, dois rádios transmissores, 182 pinos de cocaína, 85 pedras de crack, 71 papelotes de maconha, 33 frascos de lança-perfume e um aparelho celular. Segundo a PM, o material representa um prejuízo estimado em mais de R$ 15 mil para o tráfico de drogas.

As ocorrências foram registradas na delegacia da cidade, onde o suspeito confessou atuar como vigia, conhecido como "radinho", para o tráfico local. Ele foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou que a comunidade é alvo da atuação de uma organização criminosa e que a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região.

PM apreende submetralhadoras artesanais na operação

As armas foram encontradas abandonadas no bairro Parque Mambucaba após denúncia ao setor de inteligência da PM; ninguém foi preso. A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras artesanais, um revólver calibre 38 e uma réplica de fuzil durante a operação realizada na tarde de ontem (2), no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

De acordo com o 33º BPM, as equipes foram até a localidade conhecida como Sem Terra para verificar uma denúncia recebida pelo setor de inteligência da corporação. Durante as buscas na região, os policiais encontraram o armamento abandonado. Nenhum suspeito foi localizado ou preso durante a ação.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelas armas apreendidas.

Morro do Santo Antônio: sete suspeitos presos e drogas apreendidas



Ação conjunta da Polícia Civil e da PM desarticulou ponto de tráfico no Morro do Santo Antônio, no centro da cidade; um dos presos tinha mandado de prisão por homicídio. A operação conjunta realizada por agentes da 166ª Delegacia de Polícia e do 33º BPM resultou na prisão de sete suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade.

A ação ocorreu na escadaria atrás do Convento São Bernardino de Sena, área apontada pelas autoridades como dominada pela facção criminosa que atua em todo Estado.

De acordo com a investigação, os presos atuavam de forma organizada, exercendo funções específicas na venda de entorpecentes. Três deles faziam a vigilância da comunidade com rádios comunicadores para alertar sobre a presença de policiais. Outro era responsável pela entrega das drogas aos usuários, enquanto um quinto suspeito, de 21 anos, conhecido como "GL", recolhia o dinheiro das vendas. Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os outros dois suspeitos tentaram fugir levando parte das drogas, mas foram capturados.

Durante a operação, os policiais apreenderam 41 porções de maconha, 119 unidades de flor de maconha, 30 balões de maconha, 18 unidades de "bala", 63 frascos de loló, dois frascos de lança-perfume, 113 pedras de crack, 366 pinos de cocaína, além de três rádios comunicadores, sete celulares e dinheiro em espécie. Todo o material estava embalado e pronto para comercialização.

As investigações também revelaram que seis dos sete presos já possuíam antecedentes criminais, principalmente por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Apenas um dos suspeitos, de 18 anos, não tinha passagens pela polícia. Todos foram encaminhados à 166ª DP, onde permaneceram à disposição da Justiça.