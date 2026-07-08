Enejota, iate de luxo do craque Neymar - Divulgação/Reprodução Rede Social

Enejota, iate de luxo do craque NeymarDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/07/2026 12:20 | Atualizado 08/07/2026 13:12

Angra dos Reis - O novo iate de luxo do jogador Neymar deverá chegar a Angra dos Reis na próxima semana e já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Avaliada em cerca de R$ 150 milhões, a embarcação foi batizada de Enejota, em referência às iniciais "NJ" do craque, e promete chamar a atenção por seu alto padrão de tecnologia, conforto e exclusividade.

Construído em um estaleiro brasileiro, o iate possui 46 metros de comprimento e aproximadamente 800 metros quadrados de área útil. Entre seus principais diferenciais está um helioponto, característica que faz da embarcação uma das pioneiras do país com esse tipo de estrutura. O projeto ainda conta com seis suítes de luxo e foi equipado com quatro motores Caterpillar de 1.450 cavalos de potência cada, permitindo atingir velocidade máxima de aproximadamente 37 km/h.

A expectativa pela chegada do Enejota tem mobilizado moradores e admiradores do jogador em Angra dos Reis. Conhecido por sua forte ligação com a Costa Verde, Neymar costuma passar períodos navegando pelas ilhas da região e frequenta regularmente sua mansão localizada em Mangaratiba, município vizinho a Angra. A chegada da nova embarcação reforça essa relação e promete atrair olhares para a Baía da Ilha Grande nos próximos dias.



