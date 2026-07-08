Apreensão morro da Fortaleza - Divulgação/Polícia Civil

Apreensão morro da FortalezaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 08/07/2026 12:57

Angra dos Reis - As forças de segurança realizaram, nessa terça-feira (8), uma série de ações em Angra dos Reis que resultaram na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas e na captura de um homem por descumprimento de medida protetiva. Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados à 166ª DP, que está à frente da Operação Sentinela.

Segundo apurado, policiais civis prenderam três homens que estavam em um ponto de venda de drogas, no morro da Fortaleza, no centro da cidade. Dois dos suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foram alcançados e detidos. Na ação, os agentes apreenderam entorpecentes, dois rádios comunicadores e um caderno com anotações que pode estar relacionado à atividade criminosa. Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Em outra ocorrência, um homem foi preso no bairro Japuíba por descumprir uma medida protetiva. Segundo a polícia, ele retornou à residência da ex-companheira para ameaçá-la, desrespeitando a determinação judicial. O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.



