Apreensão morro da FortalezaDivulgação/Polícia Civil
Operações da Polícia Civil prendem traficantes e um homem pela Lei Maria da Penha em Angra
As ações foram no morro da Fortaleza, no centro e na Japuíba
Iate de R$ 150 milhões de Neymar deve chegar a Angra na próxima semana
Embarcação de luxo batizada de Enejota, com helioponto, seis suítes e 46 metros de comprimento, movimenta as redes sociais e aumenta a expectativa dos moradores da Costa Verde
Angra reforça desassoreamento de rios para prevenir alagamentos
Ações da Secretaria de Desenvolvimento Regional incluem limpeza de rios e redes de drenagem em diversos bairros para melhorar o escoamento das águas e aumentar a segurança da população
Almir Sater emociona público no Festival da Ilha Grande em Angra
Cantor retorna ao evento após 18 anos, enquanto mulheres conquistam as principais premiações da 23ª edição realizada na Vila do Abraão, com destaque para banda Maneva no primeiro dia de evento
Confronto com a polícia deixa um morto e oito presos nos morros do centro de Angra
Em operação das polícias Militar e Civil. Foram apreendidos drogas, pistola, munições, rádios transmissores e ainda prisões de suspeitos. Só no Morro do Santo Antônio sete pessoas foram detidas
Angra anuncia Joelma, Xamã e grandes shows para o segundo semestre
Calendário oficial reúne atrações nacionais, artistas locais e lança a Festa da Juventude como novidade da programação
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