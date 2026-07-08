Praia de Lopes Mendes, na Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social
Para o subprefeito da Ilha Grande, Marc Olichon, o reconhecimento reforça o compromisso do executivo em continuar cuidando da ilha.
-Para quem vive na Ilha Grande, esse reconhecimento tem um significado muito especial. Nós conhecemos de perto a riqueza da nossa natureza, das nossas praias, trilhas e da Mata Atlântica preservada. Ver esse patrimônio sendo reconhecido internacionalmente nos enche de alegria e, mais uma vez, reforça nosso compromisso de continuar cuidando da ilha, oferecendo uma boa experiência aos visitantes sem abrir mão da preservação ambiental- concluiu.
A Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG) divulgou uma nota oficial após o reconhecimento da Ilha Grande entre as 50 ilhas mais desejadas do mundo na avaliação de visitantes. Para a entidade, o destaque internacional confirma o potencial do destino como um dos principais patrimônios naturais e culturais do planeta e representa uma oportunidade para fortalecer o turismo, impulsionando a geração de emprego, renda e desenvolvimento para a comunidade local.
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