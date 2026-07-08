Praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Praia de Lopes Mendes, na Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/07/2026 21:34 | Atualizado 08/07/2026 21:41

Ilha Grande- A Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi reconhecida como um dos principais destinos turísticos do planeta ao conquistar a 13ª posição no ranking das 50 melhores ilhas do mundo para visitar em 2026, elaborado pelo site especializado Enjoy Travel. Com o resultado, o destino fluminense passa a integrar a lista das 15 melhores ilhas do mundo, consolidando sua relevância no cenário internacional.

O levantamento foi baseado em avaliações de viajantes nas redes sociais e nas experiências da equipe editorial da publicação, levando em consideração critérios como natureza, infraestrutura, experiências turísticas e preservação ambiental.

Na avaliação, a Ilha Grande é apresentada como um verdadeiro paraíso, cercado por praias de águas cristalinas, recifes de corais e extensas áreas preservadas de Mata Atlântica. Outro diferencial destacado é a ausência de circulação de veículos, característica que proporciona uma experiência mais tranquila e integrada à natureza.

O ranking também ressalta o compromisso da ilha com a preservação ambiental, apontando o destino como referência em turismo sustentável. Para o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, o reconhecimento internacional demonstra que os investimentos em infraestrutura, organização logística e modernização dos serviços turísticos têm fortalecido o município.

-Recebemos com muita alegria a notícia de que a Ilha Grande foi reconhecida entre as melhores ilhas do mundo. Esse reconhecimento internacional mostra que estamos no caminho certo, investindo na estruturação do turismo, na modernização dos serviços, na organização da logística e em iniciativas que tornam Angra dos Reis e a Ilha Grande destinos cada vez mais inteligentes, sustentáveis e preparados para receber visitantes de todo o mundo - disse o prefeito.





Para o subprefeito da Ilha Grande, Marc Olichon, o reconhecimento reforça o compromisso do executivo em continuar cuidando da ilha.



-Para quem vive na Ilha Grande, esse reconhecimento tem um significado muito especial. Nós conhecemos de perto a riqueza da nossa natureza, das nossas praias, trilhas e da Mata Atlântica preservada. Ver esse patrimônio sendo reconhecido internacionalmente nos enche de alegria e, mais uma vez, reforça nosso compromisso de continuar cuidando da ilha, oferecendo uma boa experiência aos visitantes sem abrir mão da preservação ambiental- concluiu.



Considerada um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro, a Ilha Grande atrai turistas brasileiros e estrangeiros interessados em praias paradisíacas, trilhas, mergulho, ecoturismo e contato com a natureza preservada.

AMHIG cobra planejamento após destaque mundial da Ilha Grande



A Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG) divulgou uma nota oficial após o reconhecimento da Ilha Grande entre as 50 ilhas mais desejadas do mundo na avaliação de visitantes. Para a entidade, o destaque internacional confirma o potencial do destino como um dos principais patrimônios naturais e culturais do planeta e representa uma oportunidade para fortalecer o turismo, impulsionando a geração de emprego, renda e desenvolvimento para a comunidade local.

Na avaliação da associação, o título também reforça a necessidade de ampliar os investimentos em infraestrutura, preservação ambiental, mobilidade e serviços públicos, compatíveis com a importância da Ilha Grande, reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO.

A AMHIG destacou ainda que as pousadas e demais meios de hospedagem estão preparadas para receber os visitantes, mantendo a hospitalidade como uma das principais características do destino. "Apesar da celebração pelo reconhecimento internacional, a entidade defende um diálogo permanente entre o poder público e o setor turístico. Segundo a associação, ainda existem dúvidas sobre a efetividade da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), principalmente pela ausência de estudos técnicos e projetos que orientem o planejamento e a aplicação dos recursos arrecadados".

A expectativa do setor é que a visibilidade conquistada pela Ilha Grande seja acompanhada por medidas concretas de valorização do território e da população local, garantindo que o crescimento do turismo ocorra de forma organizada, sustentável e com ampla participação da comunidade.