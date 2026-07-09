Apreensão na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia
Dupla é presa com drogas durante ação da PM na Japuíba, em Angra
Operação do Serviço Reservado do 33º BPM, após informações ao Disque Denúncia Angra, resultou na apreensão de maconha, cocaína, crack, skank, lança-perfume e rádio transmissor
Ilha Grande está entre as 15 melhores ilhas do mundo para visitar
Destino de Angra dos Reis conquista a 13ª colocação em ranking internacional, que destaca turismo sustentável, preservação ambiental e belezas naturais
Polícia Ambiental flagra ferro-velho irregular em Angra dos Reis
Denúncia feita ao Linha Verde levou agentes a um estabelecimento no Parque Belém, onde foram encontradas irregularidades ambientais e risco à saúde pública
Operações da Polícia Civil prendem traficantes e um homem pela Lei Maria da Penha em Angra
As ações foram no morro da Fortaleza, no centro e na Japuíba
Iate de R$ 150 milhões de Neymar deve chegar a Angra na próxima semana
Embarcação de luxo batizada de Enejota, com helioponto, seis suítes e 46 metros de comprimento, movimenta as redes sociais e aumenta a expectativa dos moradores da Costa Verde
Angra reforça desassoreamento de rios para prevenir alagamentos
Ações da Secretaria de Desenvolvimento Regional incluem limpeza de rios e redes de drenagem em diversos bairros para melhorar o escoamento das águas e aumentar a segurança da população
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