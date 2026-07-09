Apreensão na Japuíba - Divulgação/Disque Denúncia

Apreensão na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 09/07/2026 12:09

Angra dos Reis - O Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu uma grande quantidade de drogas na noite dessa quarta-feira (8), no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ação foi desencadeada após informações repassadas ao Disque Denúncia Angra sobre a prática de tráfico de drogas na comunidade do Promorar.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da P2 e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) seguiram até a Avenida Bougainville, onde localizaram dois suspeitos próximos a uma tenda, carregando sacolas plásticas e em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens tentaram fugir em direção a uma área de mata, mas foram alcançados e detidos.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam 74 papelotes e 63 tiras de maconha, sete papelotes de skank, 66 pedras de crack, 68 pinos de cocaína, 15 frascos de lança-perfume, um rádio transmissor e R$ 12 em dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados à 166ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o material apreendido apresentado.

Segundo o Disque Denúncia, desde o início deste ano já foram recebidas 750 denúncias relacionadas a diversos crimes em Angra dos Reis. A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população, que pode realizar denúncias de forma anônima pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253-1177, ambos com WhatsApp, além do aplicativo Disque Denúncia RJ e do site oficial do serviço. O anonimato do denunciante é garantido.