Elite Taekendoo - Divulgação/Atleta Academia

Elite TaekendooDivulgação/Atleta Academia

Publicado 09/07/2026 20:08

Angra dos Reis - A equipe Elite Taekwondo, de Angra dos Reis, foi um dos grandes destaques dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro ao conquistar 15 medalhas durante as disputas realizadas nos dias 4 e 5 de julho, no Colégio João Paulo I, em Bangu, na Zona Oeste da capital.

O time angrense encerrou a competição com um expressivo desempenho, somando 10 medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze.

Na etapa regional, que reuniu 17 academias do Sul Fluminense, incluindo equipes da Costa Verde, a Elite Taekwondo conquistou nove medalhas: sete de ouro e duas de prata, garantindo a classificação de seus atletas para a fase seguinte. Já na etapa estadual, que contou com representantes da capital e das regiões Metropolitana 1 e 2, Serrana, Lagos, Norte, Noroeste e Sul Fluminense, os atletas de Angra dos Reis voltaram a se destacar, conquistando seis medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e duas de bronze.

A equipe é comandada pelo professor William Silva e tem sua academia principal instalada no colégio estadual, na Vila Residencial da Petrobras. O projeto também mantém polos de treinamento em Jacuecanga, e na Japuíba, contribuindo para a formação de novos talentos e o fortalecimento do taekwondo no município.