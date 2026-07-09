Angrense é destaque no Brasileiro Infantil de Natação - Divulgação/Atleta

Angrense é destaque no Brasileiro Infantil de NataçãoDivulgação/Atleta

Publicado 09/07/2026 19:38

Angra dos Reis - O jovem nadador João Pedro Fonseca Alves, 13, do Clube Campestre Mambucaba, em Angra os Reis, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno 2026 – Troféu Ruben Dinard de Araújo, realizado entre os dias 29 de junho e 4 de julho, no Complexo Aquático Cláudio Coutinho, em Brasília.

João Pedro revelação na natação Divulgação/Atleta

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), reuniu 715 atletas de clubes de todos os estados e entrou para a história como a maior edição do Campeonato Brasileiro de natação, independentemente da categoria.

A melhor atuação de João Pedro foi nos 50 metros borboleta. Na final B da prova, disputada na última sexta-feira (3), o atleta conquistou a terceira colocação, registrando o tempo de 29s92 e garantindo a 11ª melhor marca do Brasil na categoria Infantil 1. O resultado é considerado expressivo para um nadador em início de carreira, especialmente diante do alto nível técnico da competição.

Além dos 50m borboleta, João Pedro também competiu nas provas de 200m medley, 200m costas e 100m costas. Nos 200m costas, terminou na 26ª colocação entre 47 competidores, com o tempo de 2min37s22. Nos 100m costas, ficou em 36º lugar entre mais de 50 atletas, marcando 1min12s39. Já nos 200m medley, encerrou a disputa na 20ª posição, com o tempo de 2min36s24.

A evolução do atleta é atribuída ao trabalho desenvolvido no Clube Campestre Mambucaba, sob o comando do técnico e preparador físico Thiago Esvobda. Segundo o treinador, os resultados são fruto de muito empenho, disciplina e dedicação aos treinamentos.

-Os resultados conquistados no Campeonato Brasileiro são reflexo de um trabalho sério, construído treino após treino, com muita persistência e dedicação. A gente busca evoluir os atletas tecnicamente e também na formação como pessoas - destacou Thiago Esvobda.

O Campeonato Brasileiro contou com a participação das principais equipes da natação nacional, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Curitibano, Paineiras e SESI-SP, campeão geral da competição. O desempenho de João Pedro reforça o potencial da natação da Costa Verde e consolida o atleta como uma das promessas da modalidade na região.