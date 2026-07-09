Prefeito Cláudio Ferreti (centro) Felipe Larrosa ( E) em visita ao Bracuí - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti (centro) Felipe Larrosa ( E) em visita ao BracuíDivulgação/PMAR

Publicado 09/07/2026 20:27

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis segue ampliando os investimentos em infraestrutura na comunidade da Itinga, no bairro Bracuí, com avanços no abastecimento de água e novas obras de urbanização. Nesta quinta-feira (9), o prefeito Cláudio Ferreti visitou o bairro acompanhado do secretário extraordinário de Infraestrutura, Alan Bernardo, e do presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Felipe Larrosa, para acompanhar de perto os resultados das intervenções realizadas pelo programa Mais Água em Angra.

Pavimentação Itinga Divulgação/PMAR

A região, que por muitos anos enfrentou dificuldades constantes no fornecimento de água, já apresenta melhorias percebidas pelos moradores. Segundo Sérgio Fonseca, residente no bairro, a água agora chega até o segundo pavimento de sua casa, sem a necessidade do uso de bomba, além de apresentar melhor qualidade para o consumo.

Os avanços são resultado de investimentos realizados pela Prefeitura, como a inauguração da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Bracuí, com capacidade para armazenar até 800 mil litros. Recentemente, também foram implantados um novo ponto de sucção no Rio Bracuí, uma bomba e uma rede de recalque, elevando a capacidade de captação de água de 35 mil para 65 mil litros por segundo.

Durante a visita, o prefeito destacou que o município conseguiu solucionar um problema histórico de abastecimento na região ao ampliar os sistemas de captação e distribuição de água, dobrando a oferta para os moradores. Segundo ele, ouvir o reconhecimento da população reforça a importância dos investimentos realizados.

Além das melhorias no sistema de abastecimento, a Itinga recebe uma nova etapa das obras de infraestrutura, que incluem drenagem, pavimentação, construção de meios-fios e calçadas, implantação de uma nova rede de distribuição de água e substituição da iluminação pública por luminárias de LED. Ao todo, 74 ruas estão sendo beneficiadas.

Cláudio Ferreti também ressaltou que o bairro vem recebendo um volume inédito de investimentos, com mais de 200 ruas pavimentadas nos últimos três anos. O prefeito afirmou "que o objetivo é transformar a Itinga em um bairro com mais qualidade de vida, destacando ainda futuros desafios, como a urbanização da região e a revitalização da Praia da Itinga para oferecer mais opções de lazer aos moradores".