Prefeito Cláudio Ferreti (centro) Felipe Larrosa ( E) em visita ao BracuíDivulgação/PMAR
Itinga amplia abastecimento de água e recebe novas obras urbanas
Programa Mais Água reforça captação e distribuição, enquanto Prefeitura executa drenagem, pavimentação e modernização da infraestrutura em 74 ruas
Elite Taekwondo conquista 15 medalhas nos Jogos Escolares do Rio
Equipe de Angra dos Reis soma 10 ouros, três pratas e dois bronzes nas etapas regional e estadual da competição, consolidando excelente desempenho no taekwondo
João Pedro se destaca no Brasileiro Infantil de Natação, em Brasília
Atleta de 13 anos do Clube Campestre Mambucaba terminou entre os melhores do país nos 50m borboleta e confirmou seu talento na principal competição nacional da categoria
Dupla é presa com drogas durante ação da PM na Japuíba, em Angra
Operação do Serviço Reservado do 33º BPM, após informações ao Disque Denúncia Angra, resultou na apreensão de maconha, cocaína, crack, skank, lança-perfume e rádio transmissor
Ilha Grande está entre as 15 melhores ilhas do mundo para visitar
Destino de Angra dos Reis conquista a 13ª colocação em ranking internacional, que destaca turismo sustentável, preservação ambiental e belezas naturais
Polícia Ambiental flagra ferro-velho irregular em Angra dos Reis
Denúncia feita ao Linha Verde levou agentes a um estabelecimento no Parque Belém, onde foram encontradas irregularidades ambientais e risco à saúde pública
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