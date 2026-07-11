Música ao vivo na praça marca o sábado em Angra - Divulgação/PMAR

Música ao vivo na praça marca o sábado em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 11/07/2026 21:23 | Atualizado 12/07/2026 00:28

Angra dos Reis - O sábado (11) foi marcada por música, cultura e integração no Morro do Moreno, em Angra dos Reis. O bairro recebeu, pela primeira vez, o projeto Instrumental na Praça Itinerante, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, que levou apresentações gratuitas para a comunidade.

Na terceira edição do projeto, o Grupo Chapeleto animou o público com um repertório de samba, chorinho e pagode. Moradores de diferentes idades prestigiaram a programação, transformando o espaço em um ponto de encontro, lazer e convivência.

Criado neste ano, o Instrumental na Praça Itinerante tem como objetivo descentralizar as ações culturais, levando apresentações musicais para diferentes bairros da cidade e valorizando os artistas locais. As edições anteriores foram realizadas na Praça da Porteira, na Japuíba, em 20 de junho, e em Jacuecanga, no dia 27 de junho, com presença de público.

Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a iniciativa fortalece a valorização dos músicos da cidade e amplia o acesso da população à programação cultural, incentivando a convivência entre as famílias em todas as regiões do município.

Enquanto o Morro do Moreno recebia a edição itinerante, a programação tradicional do Instrumental na Praça também aconteceu na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, com apresentação do grupo Choro Caiçara, mantendo a agenda cultural dos sábados no local.