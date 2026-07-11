Amplia incubadora a partir desta terça-feira 14 - Divulgação/PMAR

Amplia incubadora a partir desta terça-feira 14Divulgação/PMAR

Publicado 11/07/2026 21:31 | Atualizado 12/07/2026 00:27

Angra dos Reis - O Parque Tecnológico do Mar, em Angra dos Reis, recebeu duas novas empresas para o seu programa de incubação. As startups Chara e TTour foram selecionadas por meio do segundo edital de ocupação e passam a integrar o grupo de empresas instaladas no espaço.

Como parte das ações de integração, a Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Angra dos Reis realizará, na próxima terça-feira (14), às 10h, mais uma edição da roda de conversa entre as startups incubadas. O encontro, promovido trimestralmente, tem como objetivo estimular a troca de experiências, o compartilhamento de desafios e resultados, além de incentivar o aprendizado coletivo e o fortalecimento dos negócios.

Coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, o Parque Tecnológico do Mar busca impulsionar a inovação e diversificar a matriz econômica do município, incentivando a criação e o desenvolvimento de empresas ligadas à economia do mar.

A startup Chara atua no desenvolvimento de assistentes de inteligência artificial personalizados para automatizar tarefas, especialmente na coordenação de vistorias, desde o agendamento até a elaboração de relatórios. A tecnologia, desenvolvida integralmente no Brasil e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), será aplicada em atividades do setor náutico, como análise de embarcações e processamento de informações coletadas durante inspeções.

Já a TTour une turismo e tecnologia para conectar visitantes às experiências culturais e históricas das localidades onde atua. A proposta da empresa é valorizar o patrimônio cultural e aproximar turistas das comunidades locais por meio de soluções tecnológicas.

O segundo edital de ocupação do Parque Tecnológico do Mar funciona em fluxo contínuo, permitindo que novos empreendedores apresentem propostas a qualquer momento para participar do programa de incubação.

As empresas selecionadas recebem uma estrutura completa de apoio, com estações de trabalho, endereço fiscal, internet compartilhada, segurança, mentorias técnicas e de negócios, diagnósticos empresariais, acesso ao espaço maker, suporte para captação de recursos e participação prioritária em cursos e capacitações.

Instalado no Polo Universitário Professor Jair Travassos, em Jacuecanga, o Parque Tecnológico do Mar possui uma área de 1,1 mil metros quadrados, com 14 salas para startups, auditórios, coworkings, sala de robótica, equipamentos de corte a laser e impressão 3D, laboratório de treinamento em tecnologia da informação, espaço interativo e salas de reunião, consolidando-se como um dos principais polos de inovação da Costa Verde.