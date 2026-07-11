Amplia incubadora a partir desta terça-feira 14Divulgação/PMAR
Parque Tecnológico do Mar amplia incubadora com duas startups novas
Chara e TTour passam a integrar o programa de incubação; Prefeitura promove roda de conversa entre empresas incubadas na próxima terça-feira (14)
Instrumental na Praça Itinerante leva música ao Morro do Moreno
Terceira edição do projeto da Prefeitura de Angra dos Reis reuniu moradores com apresentação do Grupo Chapeleto; programação tradicional também aconteceu na Praça Zumbi dos Palmares.
Jovem é morto na Gamboa do Bracuí, em Angra dos Reis
Vítima de 21 anos foi encontrada morta na Rua dos Pinheiros com sinais de violência; Polícia Civil investiga o crime e ninguém foi preso
Defesa Civil de Angra celebra 46 anos protegendo vidas e a cidade
Instituição reforça atuação na prevenção, monitoramento e resposta a emergências, consolidando-se como referência na gestão de riscos e na segurança da população
Itinga amplia abastecimento de água e recebe novas obras urbanas
Programa Mais Água reforça captação e distribuição, enquanto Prefeitura executa drenagem, pavimentação e modernização da infraestrutura em 74 ruas
Elite Taekwondo conquista 15 medalhas nos Jogos Escolares do Rio
Equipe de Angra dos Reis soma 10 ouros, três pratas e dois bronzes nas etapas regional e estadual da competição, consolidando excelente desempenho no taekwondo
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