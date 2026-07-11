Delegacia de Angra investiga o homicídio - Divulgação

Delegacia de Angra investiga o homicídioDivulgação

Publicado 11/07/2026 21:08 | Atualizado 12/07/2026 01:06

Jaciara Santosngra dos Reis - Um homem identificado como Harlen, de 21 anos, foi encontrado morto na Gamboa do Bracuí, em Angra dos Reis, na manhã deste sábado (11). O corpo estava na Rua dos Pinheiros e apresentava sinais de violência.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores e familiares da vítima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo caído em via pública. A Polícia Técnica foi chamada para realizar a perícia. Segundo a polícia, o rosto da vítima estava desfigurado, com indícios de que as lesões tenham sido provocadas por agressões com um pedaço de madeira.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), que ficará responsável pelas investigações.