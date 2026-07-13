Material apreendido pela PM na Japuíba - Divulgação/Disque Denúncia

Material apreendido pela PM na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/07/2026 10:21 | Atualizado 13/07/2026 10:23

Angra dos Reis - Uma operação do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e munições na comunidade da Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, nesse domingo (12). Segundo a Polícia Militar, o material retirado de circulação representa um prejuízo superior a R$ 11 mil para o tráfico de drogas, sem considerar o valor da pistola apreendida, estimada em cerca de R$ 20 mil.

Pistola de fabricação argentina, orçada em cerca de R$ 20 mil, estava em poder do suspeito morto no confronto Divulgação/Disque Denúncia

A ação foi desencadeada após informações recebidas pelo (Disque Denúncia 0300 253 1177) sobre a atuação de traficantes armados na região. Durante monitoramento realizado na Rua Ari Caetano, no bairro Aeroporto, os policiais identificaram dois suspeitos supostamente comercializando entorpecentes. Um deles foi reconhecido pelos agentes como Matheus do Espírito Santo, conhecido pelos apelidos de "MT" ou "Piruzinho", apontado pela PM como gerente do tráfico local.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, dando início a um confronto. Após a troca de tiros, os militares localizaram Matheus ferido, ainda com uma pistola de fabricação argentina em mãos. Ele foi socorrido pelos agentes e encaminhado ao Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo suspeito conseguiu fugir por uma área de manguezal, abandonando um telefone celular que, segundo a polícia, pode pertencer a uma vítima do tráfico.

Durante a operação, um homem foi abordado e afirmou aos policiais que havia ido ao local para comprar drogas. Ele foi conduzido para prestar esclarecimentos.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, cinco munições calibre 9 mm, um carregador, um rádio transmissor, 14 tiras de maconha, quatro tabletes de maconha, 89 sacolés de maconha, 175 pedras de crack, 237 pinos de cocaína, 30 porções de flores de maconha, sete comprimidos de ecstasy e cerca de 60 ml de cheirinho de loló.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as investigações terão prosseguimento. A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas sobre atividades criminosas. O anonimato é sempre garantido.