Gerações de Pokémon invadem o centro de Angra - Divulgação/PMAR

Gerações de Pokémon invadem o centro de AngraDivulgação/PMAR

Publicado 13/07/2026 11:05 | Atualizado 13/07/2026 11:19

Angra dos Reis - A Casa da Juventude, em Angra dos Reis, recebeu nesse final de semana, 11 e 12, mais uma edição do Pokémon GO Fest 2026. O evento, organizado pela comunidade Angra PoGO com apoio da Prefeitura local, por meio da Secretaria Executiva da Juventude, reuniu treinadores de diferentes gerações em uma programação voltada ao lazer, à integração e ao fortalecimento da convivência.

Secretário da Juventude Maycon Renan (E) incentivando os participantes Divulgação/PMAR

Durante os dois dias, das 10h às 19h, os participantes realizaram capturas de Pokémon pelas ruas do Centro utilizando o aplicativo Pokémon GO, além de partidas do jogo de cartas Pokémon e um bingo com premiações. As atividades proporcionaram momentos de diversão e estimularam a interação entre crianças, jovens e adultos que compartilham o interesse pelo universo Pokémon, chamando atenção de moradores e turistas que circulavam pelas principais ruas da cidade.

Segundo o secretário-executivo da Juventude, Maykon Renan, apoiar iniciativas como essa amplia as oportunidades de lazer e fortalece o papel da Casa da Juventude como um espaço de inclusão e participação.

— A Casa da Juventude é um espaço aberto às diferentes expressões e aos interesses dos jovens. Apoiar esse encontro é incentivar a convivência, a integração entre gerações e a ocupação dos espaços públicos por meio de atividades de lazer, cultura e entretenimento — destacou o secretário.

O Pokémon GO Fest 2026 reforça a importância de eventos comunitários que unem entretenimento, cultura e tecnologia, promovendo a ocupação saudável dos espaços públicos e fortalecendo os laços entre os participantes.