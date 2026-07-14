A mulher foi encaminhada pela PM à delegacia da cidade - Divulgação/Disque Denúncia

A mulher foi encaminhada pela PM à delegacia da cidadeDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/07/2026 19:29

Angra dos Reis - Policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) prenderam, nesta terça-feira (14), uma mulher de 25 anos que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Bracuí e contou com informações previamente repassadas ao Disque Denúncia sobre o possível paradeiro da suspeita.

De acordo com os agentes dos setores Delta e Charlie, a equipe realizava patrulhamento pela Travessa Dama da Noite quando percebeu uma mulher demonstrando nervosismo ao notar a aproximação das viaturas. A atitude considerada suspeita motivou a abordagem.

Durante a revista, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionada sobre seus antecedentes criminais, a mulher se identificou como Maria Eduarda Freitas dos Santos, conhecida como “Arlequina do Bracuí”. Após consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela por tráfico de drogas.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à 166ª DP, onde foram adotadas as medidas legais para o cumprimento da ordem judicial. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade com informações sobre atividades criminosas, localização de foragidos, armas e drogas ao Disque Denúncia pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado. As denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site do serviço, com garantia de anonimato ao denunciante.