A mulher foi encaminhada pela PM à delegacia da cidadeDivulgação/Disque Denúncia
"Agente Jovem da Defesa Civil" inicia edição 2026 em Angra dos Reis
Projeto reúne estudantes em atividades de prevenção, educação ambiental, primeiros socorros e cidadania durante as férias escolares
Mulher procurada por tráfico é presa pela PM no Bracuí, em Angra
Suspeita de 25 anos, conhecida como "Arlequina do Bracuí", tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi encaminhada à 166ª DP
Nova ATT amplia gestão de resíduos e limpeza urbana em Angra dos Reis
Equipamento na Gamboinha do Belém recebe resíduos da construção civil, combate o descarte irregular e fortalece as ações de preservação ambiental no município
Pokémon GO Fest reúne gerações em evento na Casa da Juventude
Encontro promovido pela comunidade Angra PoGO, com apoio da Prefeitura de Angra, incentivou lazer, integração e convivência entre fãs de diferentes idades
"Yamaha Day" reúne mais de 300 motos aquáticas em Angra
Evento na Praia do Anil movimentou o turismo, impulsionou a economia local e reforçou o potencial náutico do município durante o fim de semana
Operação da PM derruba "MT" apontado como gerente do tráfico na Japuíba em Angra dos Reis
Ação do Serviço Reservado do 33º BPM, com informações do "0300 253 1177", terminou com grande apreensão de entorpecentes, uma pistola de fabricação argentina avaliada em R$ 20 mil e a morte do suspeito após confronto; caso foi registrado na 166ª DP
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