Novo local de descarte na Gamboinha do BelémDivulgação/PMAR
Nova ATT amplia gestão de resíduos e limpeza urbana em Angra dos Reis
Equipamento na Gamboinha do Belém recebe resíduos da construção civil, combate o descarte irregular e fortalece as ações de preservação ambiental no município
Pokémon GO Fest reúne gerações em evento na Casa da Juventude
Encontro promovido pela comunidade Angra PoGO, com apoio da Prefeitura de Angra, incentivou lazer, integração e convivência entre fãs de diferentes idades
"Yamaha Day" reúne mais de 300 motos aquáticas em Angra
Evento na Praia do Anil movimentou o turismo, impulsionou a economia local e reforçou o potencial náutico do município durante o fim de semana
Operação da PM derruba "MT" apontado como gerente do tráfico na Japuíba em Angra dos Reis
Ação do Serviço Reservado do 33º BPM, com informações do "0300 253 1177", terminou com grande apreensão de entorpecentes, uma pistola de fabricação argentina avaliada em R$ 20 mil e a morte do suspeito após confronto; caso foi registrado na 166ª DP
Parque Tecnológico do Mar amplia incubadora com duas startups novas
Chara e TTour passam a integrar o programa de incubação; Prefeitura promove roda de conversa entre empresas incubadas na próxima terça-feira (14)
Instrumental na Praça Itinerante leva música ao Morro do Moreno
Terceira edição do projeto da Prefeitura de Angra dos Reis reuniu moradores com apresentação do Grupo Chapeleto; programação tradicional também aconteceu na Praça Zumbi dos Palmares.
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