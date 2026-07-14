Novo local de descarte na Gamboinha do Belém - Divulgação/PMAR

Novo local de descarte na Gamboinha do BelémDivulgação/PMAR

Publicado 14/07/2026 19:17

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis ampliou a estrutura de gestão de resíduos sólidos do município com a implantação de uma nova Área de Transbordo e Triagem (ATT), localizada na Rua da Mangueira, na Gamboinha do Belém. O espaço foi criado para receber resíduos da construção civil (RCC), oferecendo à população um local adequado para o descarte e contribuindo para reduzir os impactos causados pelo descarte irregular de entulhos.

A nova unidade atende principalmente os moradores da Grande Japuíba e da região central, garantindo que os resíduos sejam encaminhados para a destinação ambientalmente correta. A iniciativa reforça as ações de limpeza urbana e ajuda a prevenir problemas como o entupimento de galerias, o acúmulo de lixo em vias públicas e cursos d'água, além de reduzir os riscos de alagamentos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Ricardo Ferreira, a implantação da ATT representa mais um avanço na política municipal de gestão de resíduos.

— A nova Área de Transbordo e Triagem amplia a capacidade da Prefeitura de oferecer um serviço eficiente à população, proporcionando um local apropriado para o descarte de resíduos da construção civil. É uma ação que une infraestrutura, responsabilidade ambiental e qualidade de vida, beneficiando diretamente os moradores e contribuindo para manter a cidade cada vez mais limpa e organizada — destacou o secretário.

A superintendente de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi, ressaltou que a participação da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. Segundo ela, além de beneficiar os moradores, a ATT também oferece um ponto de apoio para os caçambeiros, que agora contam com um espaço apropriado para realizar o descarte regular dos entulhos recolhidos.

— Quando os resíduos são destinados corretamente, evitamos a formação de pontos de lixo, reduzimos os impactos ambientais e prevenimos transtornos como o entupimento de galerias e os alagamentos. É um benefício para toda a cidade — afirmou Gabriela.

A Área de Transbordo e Triagem funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 0800 123 4588.