Momento da abordagem dos fiscais na clínica denunciadaDivulgação/Reprodução Grupo Watsapp
Operação encontra irregularidades em clínicas odontológicas de Angra
Fiscalização do Procon-RJ, Sedcon e CRO-RJ identificou oferta de suposto plano sem registro e outras irregularidades após denúncias
Garotos da base do Angra são aprovados pelo Flamengo e vão ao Azuriz
Yago da Conceição, de 14 anos, e Daniel Reis, de 11, foram aprovados após avaliação no Ninho do Urubu e iniciarão período de formação no clube paranaense parceiro do Flamengo
"Agente Jovem da Defesa Civil" inicia edição 2026 em Angra dos Reis
Projeto reúne estudantes em atividades de prevenção, educação ambiental, primeiros socorros e cidadania durante as férias escolares
Mulher procurada por tráfico é presa pela PM no Bracuí, em Angra
Suspeita de 25 anos, conhecida como "Arlequina do Bracuí", tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi encaminhada à 166ª DP
Nova ATT amplia gestão de resíduos e limpeza urbana em Angra dos Reis
Equipamento na Gamboinha do Belém recebe resíduos da construção civil, combate o descarte irregular e fortalece as ações de preservação ambiental no município
Pokémon GO Fest reúne gerações em evento na Casa da Juventude
Encontro promovido pela comunidade Angra PoGO, com apoio da Prefeitura de Angra, incentivou lazer, integração e convivência entre fãs de diferentes idades
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