O homem de 41 anos foragido da justiça mineira sendo levado por policiais à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

O homem de 41 anos foragido da justiça mineira sendo levado por policiais à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 16/07/2026 12:49 | Atualizado 16/07/2026 12:57

Angra dos Reis - Um homem de 41 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais por homicídio, foi preso nessa quarta-feira (15) em Angra dos Reis. A captura foi realizada por agentes da Polícia Civil durante o expediente do suspeito em uma loja no bairro Parque das Palmeiras, onde ele trabalhava havia cerca de um ano.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e cruzamento de dados realizado de forma integrada por unidades policiais. Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça mineira em razão de um homicídio ocorrido em 2021.

Segundo as investigações, iniciadas em 2019 na cidade de Leopoldina (MG), o suspeito afirmou aos policiais que o crime teria sido motivado após ele receber um tapa no rosto da vítima.

No momento da abordagem, ainda conforme a Polícia Civil, o homem resistiu ao cumprimento da ordem judicial, desacatou os agentes e fez ameaças de morte aos policiais envolvidos na ação. O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis. Além de permanecer preso em cumprimento ao mandado por homicídio, o suspeito também foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desacato e ameaça. A identidade dele não foi divulgada.

A Polícia informou que segue com força a operação que investiga e captura foragidos da Justiça, que buscam o paraíso, Angra dos Reis e Ilha Grande, para se esconder.