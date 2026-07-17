Polícia paulista suspeita que corpo encontrado em Lídice seja da cozinheira Berenice - Divulgação/Rede Social

Polícia paulista suspeita que corpo encontrado em Lídice seja da cozinheira BereniceDivulgação/Rede Social

Publicado 17/07/2026 21:06 | Atualizado 17/07/2026 21:07

Angra dos Reis - O corpo de uma mulher foi localizado na tarde desta sexta-feira (17) em uma área de mata na localidade de Serra D'Água, em Angra dos Reis, na RJ 155 às margens da estrada de Lídice, conhecida como Serra de Lídice. A principal linha de investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que a vítima seja a cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, desaparecida desde o dia 30 de junho, em Ubatuba, no litoral paulista.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o corpo encontrado na Serra de Lídice Divulgação/Rede social

Segundo os investigadores, a região onde o corpo foi encontrado já vinha sendo monitorada durante as buscas, com base no trajeto percorrido pela caminhonete da empresária Eliane Alves dos Santos, de 46 anos. Ela está presa temporariamente por suspeita de envolvimento no desaparecimento e no possível homicídio da cozinheira.

A identificação oficial do corpo ainda depende da conclusão dos exames periciais. A vítima foi encontrada em uma encosta de difícil acesso, presa à vegetação, e o Corpo de Bombeiros precisou utilizar técnicas especiais de resgate para realizar a remoção.

As investigações avançaram após a Polícia Científica confirmar a existência de vestígios de sangue na caminhonete utilizada pela suspeita. Com o auxílio de cães farejadores e aplicação de luminol, os peritos localizaram marcas de sangue, principalmente na região do banco do passageiro. Os laudos periciais ainda estão em fase de conclusão.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um áudio gravado pelo filho de Berenice nos primeiros dias do desaparecimento. Na conversa, ele questiona a empresária sobre os últimos momentos da mãe. A investigada afirmou que havia encerrado o vínculo de trabalho com a cozinheira, pago a rescisão e a deixado em um ponto de ônibus para seguir a um novo emprego.

Entretanto, de acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de monitoramento e registros de radares contradizem essa versão. As investigações apontam que a caminhonete seguiu em direção a Paraty, no Sul Fluminense, e não pelo trajeto informado pela suspeita.

Durante o cumprimento de mandados de busca, os policiais apreenderam três armas de fogo registradas, aparelhos celulares e verificaram que a caminhonete apresentava sinais de reparos compatíveis com possíveis danos provocados por disparos de arma de fogo.

O caso segue sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil de São Paulo, que aguarda os resultados dos exames periciais para confirmar oficialmente a identidade da vítima e esclarecer todas as circunstâncias do crime.