Transporte Universitário Divulgação/PMAR
Angra abre 47 vagas no Transporte Social Universitário para estudantes
Inscrições seguem até 21 de julho pela internet; programa amplia acesso ao ensino superior e já beneficia mais de 120 universitários de Angra dos Reis
Vila do Abraão entra no clima junino com três dias de festa na Ilha
Evento gratuito acontece neste mês de julho, entre os dias 17 e 19, com shows de forró, apresentações de quadrilhas e barracas de comidas típicas na Ilha Grande
Foragido por homicídio em MG é preso pela Polícia Civil em Angra
Homem de 41 anos era procurado desde 2021, resistiu à prisão e ainda ameaçou de morte os policiais durante a abordagem em uma loja no Parque das Palmeiras
Operação encontra irregularidades em clínicas odontológicas de Angra
Fiscalização do Procon-RJ, Sedcon e CRO-RJ identificou oferta de suposto plano sem registro e outras irregularidades após denúncias
Garotos da base do Angra são aprovados pelo Flamengo e vão ao Azuriz
Yago da Conceição, de 14 anos, e Daniel Reis, de 11, foram aprovados após avaliação no Ninho do Urubu e iniciarão período de formação no clube paranaense parceiro do Flamengo
"Agente Jovem da Defesa Civil" inicia edição 2026 em Angra dos Reis
Projeto reúne estudantes em atividades de prevenção, educação ambiental, primeiros socorros e cidadania durante as férias escolares
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