Transporte Universitário - Divulgação/PMAR

Transporte Universitário Divulgação/PMAR

Publicado 17/07/2026 12:59 | Atualizado 17/07/2026 13:00

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis abriu inscrições para o processo seletivo do programa Transporte Social Universitário, que oferece 47 novas vagas para estudantes matriculados em universidades e cursos técnicos fora do município. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 17 e 21 de julho.

Coordenado pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV), o programa atende atualmente mais de 120 universitários angrenses e busca ampliar o acesso ao ensino superior e à qualificação profissional, garantindo transporte gratuito para instituições de ensino em Barra Mansa, Volta Redonda e Campo Grande.

As vagas estão distribuídas em quatro rotas. As Rotas I e IV, entre o Centro de Angra e Barra Mansa/Volta Redonda, oferecem 24 vagas. A Rota II, com destino a Santa Cruz e Campo Grande, disponibiliza quatro vagas. Já a Rota III, que parte do Parque Mambucaba para Barra Mansa e Volta Redonda, conta com 19 vagas.

Segundo o prefeito Cláudio Ferreti, o programa é uma política pública voltada para ampliar as oportunidades de acesso à educação. Ele destacou que muitos estudantes enfrentam dificuldades para se deslocar até as universidades e que o investimento no transporte contribui para a permanência dos jovens nos cursos superiores.

O secretário executivo da Juventude, Maykon Renan, ressaltou que a iniciativa vai além da oferta de transporte, representando uma ferramenta de inclusão que permite aos estudantes dar continuidade à formação acadêmica e profissional.

Podem participar moradores de Angra dos Reis regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior e em cursos técnicos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), desde que o curso não seja oferecido no município ou que o candidato atenda aos critérios previstos no edital, como ser estudante de instituição pública, bolsista do PROUNI ou beneficiário do FIES.

Após a inscrição online, os candidatos deverão entregar a documentação impressa em envelope lacrado no dia 23 de julho, na sede da Secretaria Executiva da Juventude, localizada na Rua Desembargador Alterfelder Silva, 54, no Centro, das 9h às 16h.

O edital completo, com os critérios de seleção e a documentação exigida, está disponível no site da Prefeitura de Angra dos Reis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3365-7489.