Município teve nota A, entre as 60 cidades avaliadas - Divulgação/PMAR

Município teve nota A, entre as 60 cidades avaliadasDivulgação/PMAR

Publicado 17/07/2026 15:12 | Atualizado 17/07/2026 15:12

Angra dos Reis - Angra dos Reis está entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro com a melhor saúde financeira, de acordo com a classificação da Capacidade de Pagamento (Capag), indicador do Tesouro Nacional que avalia a situação fiscal de estados e municípios brasileiros. A cidade conquistou nota A, a mais alta da avaliação, consolidando-se entre os municípios com maior capacidade para realizar novos investimentos.

O levantamento, baseado em dados abertos do Tesouro Nacional com posição de novembro de 2025 e prévias de 2026, revela um cenário desafiador para as administrações municipais fluminenses. Dos 92 municípios do estado, 62 apresentam notas rebaixadas ou pendências de informações, o que limita o acesso a operações de crédito com garantia da União.

Em contraste, Angra dos Reis integra o seleto grupo de cidades com nota A, ao lado de municípios como Niterói, Macaé, Maricá, Resende e Rio das Ostras, demonstrando equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão das contas públicas.

Para o prefeito Cláudio Ferreti, o reconhecimento reflete o compromisso da administração com o planejamento e a transparência. Segundo ele, a boa classificação permite ao município ampliar sua capacidade de captar recursos para investimentos e colocar em prática projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população, mantendo o equilíbrio das finanças públicas.

A Capag é utilizada pelo Tesouro Nacional para medir a capacidade financeira dos entes públicos, considerando indicadores como endividamento, poupança corrente e liquidez. A análise verifica a capacidade de equilibrar receitas e despesas e de manter recursos suficientes para cumprir as obrigações financeiras.

As notas variam de A, considerada a melhor avaliação, até D, que indica situação fiscal crítica. Também existem as classificações n.d. (não disponível) e n.e. (não elegível), aplicadas quando há ausência de informações ou inconsistências nos dados apresentados.

Na prática, a nota A representa uma vantagem estratégica para Angra dos Reis, pois amplia o acesso a operações de crédito com garantia da União, permitindo ao município obter melhores condições de financiamento para obras e projetos de desenvolvimento.