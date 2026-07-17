Homem preso foi encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Homem é preso por monitorar movimentação policial em Angra dos Reis
Suspeito de 29 anos foi detido no Bracuí com um rádio comunicador e, segundo a Polícia Civil, confessou atuar para o tráfico de drogas na região
Acidente entre moto, carro e guincho deixa três feridos em Angra
Colisão aconteceu nesta sexta-feira (17), no km 491 da Rodovia Rio-Santos, no sentido Rio de Janeiro. Vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Outro acidente foi registrado nesta noite também envolvendo um motociclista na altura do Parque Mambucaba. A vítima foi removida pelo Samu
Corpo encontrado em Angra pode ser de cozinheira desaparecida
Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como homicídio; identidade da vítima ainda depende de exames periciais. O corpo foi levado para o IML de Angra
Angra se destaca entre cidades do Rio com melhor saúde financeira
Município integra o grupo de cidades fluminenses com melhor capacidade de pagamento, segundo o Tesouro Nacional, ampliando as possibilidades de investimentos públicos
Angra abre 47 vagas no Transporte Social Universitário para estudantes
Inscrições seguem até 21 de julho pela internet; programa amplia acesso ao ensino superior e já beneficia mais de 120 universitários de Angra dos Reis
Vila do Abraão entra no clima junino com três dias de festa na Ilha
Evento gratuito acontece neste mês de julho, entre os dias 17 e 19, com shows de forró, apresentações de quadrilhas e barracas de comidas típicas na Ilha Grande
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