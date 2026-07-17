Homem preso foi encaminhado à 166ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Homem preso foi encaminhado à 166ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 17/07/2026 23:57 | Atualizado 17/07/2026 23:58

Angra dos Reis - Um homem, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (17) por suspeita de monitorar a movimentação de equipes policiais em Angra dos Reis, na Costa Verde. A prisão aconteceu na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí.

De acordo com a Polícia Civil, informações do setor de inteligência indicavam que o suspeito permanecia na esquina das ruas Acácias e Orquídeas observando e repassando a movimentação policial. Ainda segundo a corporação, ao notar a aproximação dos agentes, o homem tentou esconder um rádio comunicador. O equipamento foi localizado e apreendido durante a abordagem. Em depoimento, conforme informou a Polícia Civil, o suspeito afirmou que atuava para o tráfico de drogas na região.

Durante a verificação dos dados, os policiais constataram que o homem possui anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado à 166ª DP, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar o envolvimento do preso com a organização criminosa. O homem permanece preso à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada.