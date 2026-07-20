Eliseu Cardoso de 61 anos após ser encontradoDivulgação/Reprodução Rede Social
Caiçara desaparecido na Trilha da Parnaioca é encontrado vivo após uma semana, na Ilha Grande
Elizeu Cardoso, de 61 anos, foi localizado debilitado no costão próximo à Praia de Parnaioca após sete dias de buscas com apoio de aeronave, embarcações e cães farejadores
Buscas por caiçara desaparecido ganham reforço de cães e helicóptero na Trilha da Parnaioca, Ilha Grande
Corpo de Bombeiros disponibiliza ainda de lanchas e tem o apoio de voluntários na tentativa de localizar Elizeu Cardoso, de 61 anos
Homem é preso por monitorar movimentação policial em Angra dos Reis
Suspeito de 29 anos foi detido no Bracuí com um rádio comunicador e, segundo a Polícia Civil, confessou atuar para o tráfico de drogas na região
Acidente entre moto, carro e guincho deixa três feridos em Angra
Colisão aconteceu nesta sexta-feira (17), no km 491 da Rodovia Rio-Santos, no sentido Rio de Janeiro. Vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Outro acidente foi registrado nesta noite também envolvendo um motociclista na altura do Parque Mambucaba. A vítima foi removida pelo Samu
Corpo encontrado em Angra pode ser de cozinheira desaparecida
Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como homicídio; identidade da vítima ainda depende de exames periciais. O corpo foi levado para o IML de Angra
Angra se destaca entre cidades do Rio com melhor saúde financeira
Município integra o grupo de cidades fluminenses com melhor capacidade de pagamento, segundo o Tesouro Nacional, ampliando as possibilidades de investimentos públicos
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