Eliseu Cardoso de 61 anos após ser encontrado - Divulgação/Reprodução Rede Social

Eliseu Cardoso de 61 anos após ser encontradoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 20/07/2026 12:24 | Atualizado 20/07/2026 12:40

Ilha Grande - Após sete dias de intensas buscas, o caiçara Elizeu Cardoso, de 61 anos, morador da Ilha Grande, foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira (20), em uma área de costão localizada a cerca de 20 minutos de caminhada da Praia de Parnaioca, em Angra dos Reis. Ele estava desaparecido desde a tarde da última terça-feira (14), quando saiu para fazer uma trilha entre Parnaioca e a Vila Dois Rios. Ele foi visto pela última vez por volta das 15h30, do dia do seu desaparecimento.

Depois de uma semana perdido no mato o idoso ainda estava consciente e relatando aos moradores e equipe de resgate o que aconteceu Divulgação/Reprodução Rede Social

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros com apoio de aeronave, embarcações e cães farejadores especializados. Durante a operação, familiares descartaram a informação de que Elizeu teria sido visto na noite do desaparecimento na Vila do Abraão. Após analisarem imagens, o irmão da vítima confirmou que a pessoa registrada não era o caiçara.

Segundo os bombeiros, Elizeu foi localizado em uma região afastada das áreas inicialmente delimitadas para as buscas. A equipe de resgate identificou, por meio do cão de odor específico, o trajeto percorrido pela vítima. Conforme a apuração, ele seguiu em direção ao mar e depois caminhou pelo costão até alcançar a praia.

Aos militares, Elizeu contou que permaneceu durante o período do desaparecimento sobre uma pedra próxima a uma nascente, onde conseguiu sobreviver bebendo água. No momento do resgate, ele apresentava aparência pálida e estava bastante debilitado, sendo atendido pelas equipes de socorro.

Em depoimento gravado por parentes, Eliseu fala que via e ouvia a aeronave do Corpo de Bombeiros sobrevoando o local e que pensou em pular na água. " Hoje que percebi que estava pertinho do costão. Tive que beber urina, até encontrar a nascente ".

Amigos e parentes de Eliseu "acreditam que encontrá-lo com vida foi um milagre".