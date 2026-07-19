Bombeiros buscam por caiçara desaparecido na Trilha da praia de ParnaiocaDivulgação/Reprodução Rede Social/CBMERJ
Buscas por caiçara desaparecido ganham reforço de cães e helicóptero na Trilha da Parnaioca, Ilha Grande
Corpo de Bombeiros disponibiliza ainda de lanchas e tem o apoio de voluntários na tentativa de localizar Elizeu Cardoso, de 61 anos
Homem é preso por monitorar movimentação policial em Angra dos Reis
Suspeito de 29 anos foi detido no Bracuí com um rádio comunicador e, segundo a Polícia Civil, confessou atuar para o tráfico de drogas na região
Acidente entre moto, carro e guincho deixa três feridos em Angra
Colisão aconteceu nesta sexta-feira (17), no km 491 da Rodovia Rio-Santos, no sentido Rio de Janeiro. Vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Outro acidente foi registrado nesta noite também envolvendo um motociclista na altura do Parque Mambucaba. A vítima foi removida pelo Samu
Corpo encontrado em Angra pode ser de cozinheira desaparecida
Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como homicídio; identidade da vítima ainda depende de exames periciais. O corpo foi levado para o IML de Angra
Angra se destaca entre cidades do Rio com melhor saúde financeira
Município integra o grupo de cidades fluminenses com melhor capacidade de pagamento, segundo o Tesouro Nacional, ampliando as possibilidades de investimentos públicos
Angra abre 47 vagas no Transporte Social Universitário para estudantes
Inscrições seguem até 21 de julho pela internet; programa amplia acesso ao ensino superior e já beneficia mais de 120 universitários de Angra dos Reis
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