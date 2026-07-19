Bombeiros buscam por caiçara desaparecido na Trilha da praia de Parnaioca - Divulgação/Reprodução Rede Social/CBMERJ

Bombeiros buscam por caiçara desaparecido na Trilha da praia de ParnaiocaDivulgação/Reprodução Rede Social/CBMERJ

Publicado 19/07/2026 12:39 | Atualizado 19/07/2026 12:54

Ilha Grande- O desaparecimento do caiçara Elizeu Cardoso, de 61 anos, mobiliza equipes de resgate e moradores de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Segundo familiares, ele saiu na última terça-feira (14) para fazer uma trilha entre a Praia de Parnaioca e a Vila Dois Rios, mas não retornou. A última vez que foi visto foi por volta das 15h30 do mesmo dia.

Mais um dia de buscas na trilha da Parnaioca Divulgação

Na tarde de sexta-feira (17), as buscas ganharam reforço. Desde então, as equipes percorrem áreas de mata e trechos da costa na tentativa de localizar o morador da ilha. Ainda segundo informações de populares, o mesmo não tinha costume de ficar tanto tempo fora de casa. " A gente tem esperança de encontrar seu Elizeu com vida", disse um dos voluntários pela busca.

Operação de resgate ao caiçara Divulgação

Neste domingo (19), as equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e do destacamento de Ilha Grande, contam ainda com o apoio de três cães farejadores e aeronave, além das lanchas de apoio, realizando buscas por céu, terra e mar.

Até o momento, Elizeu Cardoso ainda não foi localizado. Além das forças de segurança, moradores de Ilha Grande também estão mobilizados nas buscas e divulgaram cartazes com informações sobre o desaparecimento, na esperança de obter pistas que possam ajudar a encontrá-lo.