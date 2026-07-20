Pausa na viagem, na Praia de Parnaioca, Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social

Pausa na viagem, na Praia de Parnaioca, Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 20/07/2026 13:25

Ilha Grande- Um leão-marinho surpreendeu moradores e visitantes ao surgir na Praia de Parnaioca, na Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ), no domingo (19). O mamífero foi visto descansando tranquilamente na faixa de areia, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Segundo moradores e pescadores da região, o comportamento é considerado natural. "Em determinadas épocas do ano, leões-marinhos podem aparecer no litoral brasileiro para descansar durante longos deslocamentos pelo oceano, antes de seguirem viagem".

Apesar de ser uma ocorrência incomum na Costa Verde," a presença do animal não representa motivo para preocupação". A principal orientação das autoridade ambientais é que banhistas e curiosos mantenham distância, evitando qualquer tipo de contato ou tentativa de interação, para garantir a segurança tanto das pessoas quanto do mamífero marinho.



