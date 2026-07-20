Corpo encontrado na Serra DÁgua foi identificado no IML do Bracuí, sendo da cozinheira Berenice - Divulgação/Rede Social

Corpo encontrado na Serra DÁgua foi identificado no IML do Bracuí, sendo da cozinheira BereniceDivulgação/Rede Social

Publicado 20/07/2026 13:13 | Atualizado 20/07/2026 17:27

Angra dos Reis - A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata na localidade de Serra d'Água, em Angra dos Reis (RJ), é da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos. Desaparecida desde o dia 30 de junho, em Ubatuba (SP), a vítima foi reconhecida inicialmente pelo filho por meio de uma tatuagem de borboleta e teve a identidade confirmada oficialmente neste final de semana (18).

O caso mobilizou forças policiais dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Sebastião. A principal suspeita é a ex-patroa da vítima, a empresária Eliane Alves dos Santos, de 46 anos, presa temporariamente desde o dia 10 de julho. Segundo a investigação, Berenice trabalhava havia cerca de quatro meses em um restaurante de Ubatuba e pretendia pedir demissão para retornar à cidade de Igaratá (SP). A empresária afirmou inicialmente que havia pago R$ 2,6 mil referentes ao acerto trabalhista e deixado a cozinheira em um ponto de ônibus. No entanto, funcionários relataram desentendimentos e episódios de agressão entre as duas.

As investigações apontaram contradições nos depoimentos da suspeita. Imagens de câmeras de segurança e registros de radares mostraram que a caminhonete conduzida por Eliane seguiu pela Rodovia Rio-Santos em direção a Paraty (RJ), contrariando sua versão inicial dos fatos.

Durante a operação "Último Rastro", policiais apreenderam armas de fogo, celulares e encontraram a caminhonete da suspeita sem placas e com sinais de reparos recentes. Na sexta-feira (17), cães farejadores localizaram vestígios de sangue no veículo, posteriormente confirmados por perícia com uso de luminol, principalmente no banco do passageiro.

Com base no trajeto percorrido pelo automóvel, equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas em uma faixa de aproximadamente 93 quilômetros entre Ubatuba e Angra dos Reis. O corpo foi localizado em uma área de difícil acesso, preso a uma árvore em um barranco às margens da Estrada de Lídice, sendo necessária a utilização de técnicas de rapel para a remoção.

A empresária permanece presa e deverá prestar um novo depoimento nos próximos dias, em Caraguatatuba. A defesa informou que só irá se manifestar após ter acesso integral ao processo.