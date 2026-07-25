Banda Malta - Divulgação/PMAR

Banda MaltaDivulgação/PMAR

Publicado 25/07/2026 19:01 | Atualizado 25/07/2026 19:37

Angra dos Reis - A segunda noite do Angra MotoFest, neste sábado (25), será marcada por muito rock e emoção na Praia do Anil, em Angra dos Reis. No primeiro dia de evento a atração da noite foi a banda Malta, que levou ao público a turnê Reencontros, reunindo sucessos que marcaram a trajetória do grupo e clássicos do rock internacional. Antes da apresentação, o vocalista Bruno Boncini, que retornou à banda para a turnê Reencontros, destacou a experiência de se apresentar diante do mar.

Angra MotoFest na Praia do Anil Divulgação/PMAR

- Estamos muito acostumados a fazer shows em casas noturnas e aqui é um show totalmente fora da curva, na frente do mar, então a energia é absolutamente diferente - afirmou. Do Metal ao forró, moradores e turistas prestigiam a programação gratuita que embala as noites frias dos meses de junho e julho, na maior cidade do litoral.

No palco, Bruno Boncini (vocal e violino), João Gomiero (vocal), Thor Moraes (guitarra) e Diego Lopes (baixo) mostraram a versatilidade que consagrou a banda, vencedora do programa SuperStar, da TV em 2014, e indicada duas vezes ao Grammy Latino. O repertório reuniu canções autorais e releituras de grandes nomes do rock romântico, como Phil Collins, Aerosmith e Creed.

Um dos momentos de destaque foi a performance instrumental de uma música do Metallica, com a união de violino, guitarra e baixo, arrancando aplausos da plateia e evidenciando a qualidade técnica dos músicos. Entre os sucessos mais aguardados, Supernova abriu a apresentação, seguida por músicas como Memórias e Diz Pra Mim. A última também foi escolhida para o bis e cantada em coro pelo público, encerrando a noite em clima de celebração.

Antes da atração principal, o palco recebeu o performático Edu Gomes e a banda Interceptor V8, que ajudaram a preparar o público para o show da Malta. Com um repertório repleto de clássicos do rock, a banda apresentou versões de sucessos de Bon Jovi, Linkin Park e outros grandes nomes do gênero.

Tradicional no calendário de eventos de Angra dos Reis, o Angra MotoFest reúne motociclistas e motoclubes de diversas regiões do país, movimentando a economia local, fortalecendo o turismo e valorizando a cultura do município. O evento é realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, em parceria com o Moto Clube Piratas de Angra.

A programação segue até domingo (26), com atrações musicais, praça de alimentação e expositores. Um dos momentos mais aguardados será o Adrenalina Moto Show, que promete levar muita adrenalina à pista da Praia do Anil com apresentações de wheeling.



Programação

Sábado – 25 de julho

10h às 15h – Som mecânico e feira

15h – MotoRoad Band

17h – Opus Dört

19h – Wheeling com Adrenalina Moto Show

20h – Bloody Mary

22h – Faixa Etária

0h – Segredo de Estado

Domingo – 26 de julho

10h às 15h – Som mecânico e feira

13h – Banda Iris

15h – Wheeling com Adrenalina Moto Show

16h – Som mecânico

18h – Corredor X

20h – Wheeling com Adrenalina Moto Show

21h – Galera do Vinil.