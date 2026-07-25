Banda MaltaDivulgação/PMAR
Programação
15h – MotoRoad Band
17h – Opus Dört
19h – Wheeling com Adrenalina Moto Show
20h – Bloody Mary
22h – Faixa Etária
0h – Segredo de Estado
13h – Banda Iris
15h – Wheeling com Adrenalina Moto Show
16h – Som mecânico
18h – Corredor X
20h – Wheeling com Adrenalina Moto Show
21h – Galera do Vinil.
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