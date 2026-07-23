Ação para prender foragido da Justiça de Barra Mansa teve apoio da 166ª DP e do 33º BPM - Divulgação/Disque Denúncia

Ação para prender foragido da Justiça de Barra Mansa teve apoio da 166ª DP e do 33º BPM Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 23/07/2026 13:04

Angra dos Reis - Um homem foragido da Justiça morreu durante um confronto com policiais civis nessa quarta-feira (22), no bairro Perequê, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a Polícia Civil, o suspeito era procurado desde janeiro de 2026, quando passou a ser alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações também apontavam a participação dele em diversos assassinatos cometidos em Barra Mansa, no Sul Fluminense, onde seria um dos principais executores de uma organização criminosa. A operação foi realizada por agentes das delegacias de Angra dos Reis e Barra Mansa, com apoio do setor de inteligência da Polícia Militar. O homem era monitorado por meio de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Delegacia de Barra Mansa.

Em abril deste ano, ele já havia conseguido fugir durante uma operação no bairro Cidade do Aço, em Volta Redonda, após um confronto com os agentes. Na ocasião, um dos líderes do tráfico da região morreu. Após novas diligências e a troca de informações entre os setores de inteligência das duas delegacias, os policiais identificaram que o foragido estava escondido no bairro Perequê, em Angra dos Reis.

Ainda segundo a corporação, durante a tentativa de cumprimento do mandado de prisão, o suspeito percebeu a presença das equipes, tentou fugir e atirou contra os policiais. Houve confronto e o homem foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a troca de tiros, um policial civil foi atingido por estilhaços provocados pelos disparos efetuados pelo suspeito. Ele foi socorrido e, segundo a Polícia Civil, não corre risco de morte. A corporação informou que a integração entre as unidades policiais e o trabalho de inteligência foram fundamentais para localizar o foragido e realizar a operação.