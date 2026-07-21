Evento vai marcar a data - Divulgação/PMAR

Evento vai marcar a dataDivulgação/PMAR

Publicado 21/07/2026 12:31

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, promove, no dia 28 de julho, uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela. As duas datas são celebradas oficialmente em 25 de julho, mas, neste ano, a programação municipal será realizada no dia 28.

O evento acontece das 14h às 17h, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, com atividades gratuitas voltadas à valorização da cultura, da história e da luta das mulheres negras. A programação contará com roda de conversa, apresentação de jongo e espetáculo teatral.

A iniciativa também busca promover reflexões sobre igualdade racial, reconhecimento da identidade afro-brasileira e fortalecimento das políticas públicas de promoção da cidadania. A programação presta ainda homenagem a Tereza de Benguela, considerada símbolo de resistência e liderança na luta pela liberdade da população negra durante o período colonial brasileiro.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, a celebração reforça o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

“Celebrar essas datas é reconhecer a trajetória de mulheres que transformaram a história com coragem e resistência. Mais do que uma homenagem, este é um momento de reafirmarmos nosso compromisso com a equidade, ampliando espaços de diálogo, valorizando a cultura afro-brasileira e fortalecendo políticas públicas que garantam direitos e oportunidades para todas as pessoas”, destacou.