Laura curtindo as belezas de Angra - Divulgação/Atleta

Laura curtindo as belezas de AngraDivulgação/Atleta

Publicado 26/07/2026 01:00

Angra dos Reis - A jovem jogadora angrense Laura Pires, de 16 anos, está aproveitando as férias em Angra dos Reis antes de retornar aos Estados Unidos, onde dará continuidade à sua trajetória no futebol e nos estudos. Mesmo durante o período de descanso, a atleta mantém uma rotina de preparação física e técnica com foco na pré-temporada com longos passos no futebol profissional.

Laura iniciou seu ciclo nos EUA em agosto de 2025, quando passou a estudar e jogar pela Putnam Science Academy, em Connecticut, defendendo o PSA Mustang Women’s Soccer. A angrense completou um ano letivo no país, entre 20 de agosto de 2025 e 15 de maio de 2026.

De volta a Angra, Laura aproveita os dias de férias ao lado dos pais, Vanessa e Franklin, da irmã Lorena, de 9 anos, e dos avós Isabel, Glória e Sérgio. Entre passeios em família e encontros com amigos, ela também reserva tempo para manter o condicionamento físico e aprimorar os fundamentos do futebol.

Laura joga pelo PSA Mustang Women’s Soccer. Divulgação/Atleta

Os treinamentos são realizados na Escolinha Show Gol, sob a orientação do professor de educação física Thiago Soares, que acompanhou Laura entre os 10 e 12 anos e teve papel importante na formação da atleta, ensinando os fundamentos que serviram como base para sua trajetória no esporte.

A partir de 22 de agosto, Laura inicia uma nova etapa nos Estados Unidos, com o começo da temporada 2026/2027. A jogadora vai trocar de escola e passará a estudar na Gateway Legacy Christian Academy, no estado do Missouri. No futebol, defenderá o Lou Fouz Academy, equipe sediada em St. Louis e que mantém parceria com o novo colégio da atleta.

Atuando originalmente como meia, Laura também passou a exercer a função de ponta durante sua experiência no futebol norte-americano. A relação com o esporte começou cedo. Aos 7 anos, ela deu os primeiros passos em uma escolinha na quadra de esportes do Morro do Carmo, bairro onde cresceu. Atualmente, a família reside no Pontal.

Laura permaneceu atuando no futebol de Angra dos Reis até os 13 anos. Durante esse período, participou de testes e teve experiências em clubes como Cruzeiro, Santos, Olaria, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Volta Redonda e Vasco, seu último clube antes da mudança para os Estados Unidos.

A oportunidade de estudar e jogar no exterior surgiu após Laura ser selecionada, em 2025, pela W2GoSports, agência de marketing esportivo especializada em performance esportiva. A atleta conquistou uma bolsa de 80% por meio de um programa de estudos de High School.

Ao todo, 18 brasileiras foram selecionadas para jogar nos Estados Unidos, sendo três do estado do Rio de Janeiro. Entre elas estava Laura Pires, que iniciou o ensino médio norte-americano na Putnam Science Academy, em Connecticut, conciliando a formação acadêmica com a atuação no PSA Mustang Women’s Soccer.

Agora, de volta aos EUA para uma nova temporada e novos desafios, a jovem angrense busca seguir evoluindo dentro e fora dos campos, levando consigo a experiência adquirida desde os primeiros passos no futebol em Angra dos Reis.