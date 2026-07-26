Zé Carlos do Cartório conhecido pela trajetória de sambas-enredo do carnaval cariocaDivulgação/Zé Carlos
Angra terá samba-enredo na disputa da Unidos da Tijuca no Carnaval
Compositores da cidade participam da disputa com obra inspirada no enredo "A cabeça do santo", de Socorro Acioli
Laura Pires curte férias em Angra antes de voltar aos EUA
Aos 16 anos, jogadora angrense mantém rotina de treinos durante o período de descanso e se prepara para defender novo time e escola na temporada 2026/2027
Banda Malta embala público do Angra MotoFest com seus sucessos
Evento segue até domingo, na Praia do Anil, com shows, praça de alimentação, expositores e as aguardadas manobras radicais
Foragido por homicídio morre em confronto com policiais em Angra
Suspeito era investigado por diversos assassinatos em Barra Mansa e tinha mandado de prisão preventiva em aberto desde janeiro
Angra celebra Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Programação gratuita acontece em 28 de julho, com roda de conversa, jongo e apresentação teatral em homenagem também a Tereza de Benguela
Dois suspeitos são presos por morte de jovem de 20 anos em Angra
Ação conjunta das polícias Civil e Militar ocorreu após investigações sobre o homicídio registrado no Frade; caso pode ter relação com disputa interna de organização criminosa
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