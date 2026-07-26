Zé Carlos do Cartório conhecido pela trajetória de sambas-enredo do carnaval carioca - Divulgação/Zé Carlos

Zé Carlos do Cartório conhecido pela trajetória de sambas-enredo do carnaval cariocaDivulgação/Zé Carlos

Publicado 26/07/2026 11:40 | Atualizado 26/07/2026 11:40

Angra dos Reis - Angra dos Reis terá novamente representantes na disputa de sambas-enredos de uma escola de samba do Rio de Janeiro. O compositor José Carlos Oliveira, conhecido como Zé Carlos do Cartório, participa este ano da seleção de sambas da Unidos da Tijuca, ao lado de Ian e Caio Ruas, filhos do saudoso médico José Carlos Miranda, que foi parceiro de Zé Carlos no início de sua trajetória nas disputas carnavalescas. O compositor é reconhecido na cidade pelo seu talento em escrever letras para intérpretes e ritmistas, que levam sambas-enredo de blocos de carnaval para as ruas de Angra.

A Unidos da Tijuca levará para o Carnaval 2027 o enredo “A cabeça do santo”, inspirado no livro da escritora Socorro Acioli. A história tem como ponto de partida acontecimentos reais envolvendo a imagem inacabada de Santo Antônio, na cidade de Caridade, no sertão do Ceará.

A disputa pelo samba-enredo da escola começa no dia 6 de agosto e contará com 15 obras concorrentes. A parceria que reúne os compositores de Angra dos Reis estará entre as participantes em busca da oportunidade de ter seu samba escolhido para embalar o desfile da agremiação no Carnaval de 2027.

Zé Carlos do Cartório já acumula experiência em concursos de sambas-enredos de grandes escolas do Carnaval carioca. Nos últimos anos, participou de disputas em agremiações como Portela, Grande Rio, Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense e Salgueiro.

A nova parceria também representa a continuidade de uma história iniciada ao lado de José Carlos Miranda. Após a morte do médico, Zé Carlos passou a dividir a autoria com os filhos do antigo parceiro, Ian e Caio Ruas, mantendo viva a ligação construída ao longo dos anos com a composição de sambas-enredos.