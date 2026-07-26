Angra fatura medalha e pódio no mundial na RomêniaDivulgação/Atleta

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - Com apoio da Prefeitura, atletas de Angra conquistaram três medalhas de bronze no 14th WUKF World Championship 2026 - campeonato mundial de karatê realizado na Romênia. Nádia Ribeiro, sensei João Batista e Isacc Santoro garantiram lugar no pódio da competição internacional e representaram o município na delegação brasileira. Não é a primeira vez que a cidade se destaca, recentemente a natação teve seu lugar garantido no pódio durante o campeonato brasileiro.
 
Nádia ( (E) brilha no mundial de Karatê - Divulgação/ atleta
Nádia ( (E) brilha no mundial de KaratêDivulgação/ atleta
As duas primeiras medalhas foram conquistadas nessa semana (23). Nádia Ribeiro e João Batista tiveram bom desempenho em suas respectivas categorias e terminaram a competição com a terceira colocação. Já nessa sexta-feira (24), foi a vez de Isacc Santoro subir ao pódio e conquistar a medalha de bronze.
Os três atletas viajaram para a Europa com o apoio da Secretaria de Esportes de Angra dos Reis, que custeou as passagens aéreas para viabilizar a participação dos representantes do município no campeonato mundial.
Na competição, Isacc Santoro disputou as categorias Junior A e Kata. Nádia Ribeiro participou da categoria Veterano B, enquanto João Batista competiu na Veterano D. Os três atletas integram a delegação brasileira no campeonato, formada por 32 competidores.
A conquista foi celebrada por Nádia Ribeiro, que destacou a dificuldade das disputas e a emoção de representar o país e Angra dos Reis em uma competição de nível mundial.
-Conquistamos essa medalha depois de lutas muito difíceis. É uma felicidade enorme poder representar o Brasil em um campeonato mundial e trazer essa medalha para Angra dos Reis -  comentou a atleta.
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Nádia ( (E) brilha no mundial de Karatê
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