Angra fatura medalha e pódio no mundial na Romênia - Divulgação/Atleta

Angra fatura medalha e pódio no mundial na RomêniaDivulgação/Atleta

Publicado 26/07/2026 13:42

Angra dos Reis - Com apoio da Prefeitura, atletas de Angra conquistaram três medalhas de bronze no 14th WUKF World Championship 2026 - campeonato mundial de karatê realizado na Romênia. Nádia Ribeiro, sensei João Batista e Isacc Santoro garantiram lugar no pódio da competição internacional e representaram o município na delegação brasileira. Não é a primeira vez que a cidade se destaca, recentemente a natação teve seu lugar garantido no pódio durante o campeonato brasileiro

Nádia ( (E) brilha no mundial de Karatê Divulgação/ atleta

As duas primeiras medalhas foram conquistadas nessa semana (23). Nádia Ribeiro e João Batista tiveram bom desempenho em suas respectivas categorias e terminaram a competição com a terceira colocação. Já nessa sexta-feira (24), foi a vez de Isacc Santoro subir ao pódio e conquistar a medalha de bronze.

Os três atletas viajaram para a Europa com o apoio da Secretaria de Esportes de Angra dos Reis, que custeou as passagens aéreas para viabilizar a participação dos representantes do município no campeonato mundial.

Na competição, Isacc Santoro disputou as categorias Junior A e Kata. Nádia Ribeiro participou da categoria Veterano B, enquanto João Batista competiu na Veterano D. Os três atletas integram a delegação brasileira no campeonato, formada por 32 competidores.

A conquista foi celebrada por Nádia Ribeiro, que destacou a dificuldade das disputas e a emoção de representar o país e Angra dos Reis em uma competição de nível mundial.

-Conquistamos essa medalha depois de lutas muito difíceis. É uma felicidade enorme poder representar o Brasil em um campeonato mundial e trazer essa medalha para Angra dos Reis - comentou a atleta.