Angra fatura medalha e pódio no mundial na RomêniaDivulgação/Atleta
Atletas de Angra conquistam três bronzes no Mundial de Karatê
Nádia Ribeiro, João Batista e Isacc Santoro subiram ao pódio no 14th WUKF World Championship 2026, realizado na Romênia
Imaar moderniza licenciamento ambiental com novas funções no Silo
Sistema passa a permitir renovação de alvará e alteração de responsável técnico, simplificando processos e reduzindo a burocracia para requerentes
Angra fortalece laços com França para ampliar turismo e cooperação
Visita do cônsul-geral francês ao município busca criar parcerias e aproximar Angra dos Reis do mercado turístico europeu
Angra terá samba-enredo na disputa da Unidos da Tijuca no Carnaval
Compositores da cidade participam da disputa com obra inspirada no enredo "A cabeça do santo", de Socorro Acioli
Laura Pires curte férias em Angra antes de voltar aos EUA
Aos 16 anos, jogadora angrense mantém rotina de treinos durante o período de descanso e se prepara para defender novo time e escola na temporada 2026/2027
Banda Malta embala público do Angra MotoFest com seus sucessos
Evento segue até domingo, na Praia do Anil, com shows, praça de alimentação, expositores e as aguardadas manobras radicais
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