O processo de licenciamento pode ser via internetDivulgação/Redação
Imaar moderniza licenciamento ambiental com novas funções no Silo
Sistema passa a permitir renovação de alvará e alteração de responsável técnico, simplificando processos e reduzindo a burocracia para requerentes
Angra fortalece laços com França para ampliar turismo e cooperação
Visita do cônsul-geral francês ao município busca criar parcerias e aproximar Angra dos Reis do mercado turístico europeu
Angra terá samba-enredo na disputa da Unidos da Tijuca no Carnaval
Compositores da cidade participam da disputa com obra inspirada no enredo "A cabeça do santo", de Socorro Acioli
Laura Pires curte férias em Angra antes de voltar aos EUA
Aos 16 anos, jogadora angrense mantém rotina de treinos durante o período de descanso e se prepara para defender novo time e escola na temporada 2026/2027
Banda Malta embala público do Angra MotoFest com seus sucessos
Evento segue até domingo, na Praia do Anil, com shows, praça de alimentação, expositores e as aguardadas manobras radicais
Foragido por homicídio morre em confronto com policiais em Angra
Suspeito era investigado por diversos assassinatos em Barra Mansa e tinha mandado de prisão preventiva em aberto desde janeiro
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