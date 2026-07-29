Embarcação de pequeno porte atingida pela ventaniaFoto: Reprodução/Rede Docial

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - A forte ventania que atingiu a Costa Verde na tarde desta quarta-feira (29) mobilizou equipes de emergência e provocou uma série de ocorrências em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. Duas pessoas chegaram a ser dadas como desaparecidas no mar, enquanto um trabalhador do Estaleiro Brasfels precisou ser resgatado após ficar pendurado em uma estrutura durante o temporal. Na Rio-Santos teve queda de árvores.

Em Mangaratiba, na região de Ibicuí, uma embarcação virou durante a ventania. A vítima conseguiu nadar até uma ilha próxima e foi localizada com vida pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

Já em Tarituba, em Paraty, um barco de aproximadamente 50 pés virou e afundou a cerca de 400 metros da praia. De acordo com informações preliminares, o proprietário da embarcação não conseguiu deixar o local antes do naufrágio.

Equipes de mergulho, embarcações e militares do Corpo de Bombeiros seguem realizando buscas.

Segundo informações iniciais, as rajadas de vento chegaram a 104 km/h em trechos do litoral, favorecendo o tombamento das embarcações.

Em Angra dos Reis, um trabalhador do Estaleiro Brasfels ficou pendurado em uma estrutura e foi resgatado pela equipe de socorro da empresa, sem informações oficiais sobre ferimentos graves.
Susto para este trabalhador que ficou a mercê do vento e foi resgatado pela equipe da empresa - Foto: Reprodução/Rede Social
Susto para este trabalhador que ficou a mercê do vento e foi resgatado pela equipe da empresaFoto: Reprodução/Rede Social
A ventania também provocou a queda de árvores em diversos pontos da cidade. Na Rodovia Rio-Santos (BR-101), houve ocorrências nos quilômetros 455 e 459, em Angra dos Reis, e no km 245, em Paraty, no sentido Rio. Na RJ-155, entre os quilômetros 10 e 12, na altura de Serra d'Água, árvores também interditaram trechos da via que liga Angra dos Reis a Barra Mansa.

Na Rio-Santos, uma árvore caiu sobre um carro de passeio. O motorista foi socorrido, enquanto os bombeiros realizaram a retirada da vegetação para liberar a pista.
Rio-Santos na altura do bairro Camorim Grande - Foto: Divulgação
Rio-Santos na altura do bairro Camorim GrandeFoto: Divulgação


No centro de Angra, árvores derrubaram estruturas de pontos de ônibus, além de destelharem imóveis e arrancarem outdoors de estabelecimentos comerciais.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros permanecem monitorando a situação, atendendo às ocorrências e realizando o levantamento dos prejuízos.

Até o momento, não há registro oficial de mortes, segundo a Defesa Civil de Angra.
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Embarcação de pequeno porte atingida pela ventania
Rio-Santos na altura do bairro Camorim Grande
Susto para este trabalhador que ficou a mercê do vento e foi resgatado pela equipe da empresa