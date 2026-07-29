Embarcação de pequeno porte atingida pela ventaniaFoto: Reprodução/Rede Docial
Em Mangaratiba, na região de Ibicuí, uma embarcação virou durante a ventania. A vítima conseguiu nadar até uma ilha próxima e foi localizada com vida pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.
Já em Tarituba, em Paraty, um barco de aproximadamente 50 pés virou e afundou a cerca de 400 metros da praia. De acordo com informações preliminares, o proprietário da embarcação não conseguiu deixar o local antes do naufrágio.
Equipes de mergulho, embarcações e militares do Corpo de Bombeiros seguem realizando buscas.
Segundo informações iniciais, as rajadas de vento chegaram a 104 km/h em trechos do litoral, favorecendo o tombamento das embarcações.
Em Angra dos Reis, um trabalhador do Estaleiro Brasfels ficou pendurado em uma estrutura e foi resgatado pela equipe de socorro da empresa, sem informações oficiais sobre ferimentos graves.
Na Rio-Santos, uma árvore caiu sobre um carro de passeio. O motorista foi socorrido, enquanto os bombeiros realizaram a retirada da vegetação para liberar a pista.
No centro de Angra, árvores derrubaram estruturas de pontos de ônibus, além de destelharem imóveis e arrancarem outdoors de estabelecimentos comerciais.
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros permanecem monitorando a situação, atendendo às ocorrências e realizando o levantamento dos prejuízos.
Até o momento, não há registro oficial de mortes, segundo a Defesa Civil de Angra.
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