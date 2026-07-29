Corpo de Bombeiros na remoção do motorista atingido pela queda de uma árvore na Rio-Santos - Foto Reprodução Rede Social

Corpo de Bombeiros na remoção do motorista atingido pela queda de uma árvore na Rio-Santos Foto Reprodução Rede Social

Publicado 29/07/2026 17:48 | Atualizado 29/07/2026 17:50



Angra dos Reis - As Defesas Civis de Angra dos Reis, Paraty e Angra dos Reis - As Defesas Civis de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba entraram em estado de mobilização nesta quarta-feira (29) após a emissão de um alerta para ventos de moderado a forte intensidade que já atingiu a Costa Verde. Um carro foi atingido pela queda de uma árvore. Motorista ficou ferido, na Rio-Santos.

De acordo com a meteorologia, a aproximação de duas frentes frias, uma vinda do Paraná e outra do Paraguai, deve provocar um choque entre massas de ar quente e frio, aumentando a instabilidade no Estado do Rio de Janeiro.

O alerta foi divulgado na manhã desta quarta-feira pelo porta-voz da Defesa Civil de Angra dos Reis, Lauro Oliveira. A recomendação é para que a população evite navegar e também trafegar pela Rodovia Rio-Santos durante a passagem da frente fria, devido ao risco de queda de árvores, galhos e redução da visibilidade.

Os primeiros efeitos da ventania foram registrados durante a tarde. Por volta das 15h, passageiros registraram fortes rajadas de vento no Centro Histórico de Paraty. Na região da rodoviária, a areia e a poeira levantadas pelo vento comprometeram a visibilidade de pedestres e motoristas.

Em Angra dos Reis, o mar ficou bastante agitado na Praia do Anil. Uma árvore caiu sobre um ponto de ônibus próximo ao Cais do Porto, sem deixar feridos. Já na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Perequê, uma árvore atingiu um carro. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes da Defesa Civil, dos Bombeiros e da CCR atuaram na remoção da árvore e na liberação da pista, que ficou parcialmente interditada. Motoristas também relataram a presença de galhos caídos na Rio-Santos, entre os bairros Perequê e Parque Mambucaba. Apesar dos obstáculos, não houve interrupção total do tráfego até o momento.

As autoridades reforçam o alerta para que a população evite deslocamentos desnecessários durante o período de ventos fortes e chuvas, além de suspender a navegação até que as condições do mar voltem à normalidade. Em situação de emergência os números de telefones são 199 Defesa Civil e 193 Cirpo de Bombeiros.