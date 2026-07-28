Rede municipal atende estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e conta atualmente com 3.633 vagas disponíveis para novos alunos - Foto: Divulgação

Rede municipal atende estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e conta atualmente com 3.633 vagas disponíveis para novos alunosFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 16:53 | Atualizado 28/07/2026 16:53

Angra dos Reis - Mais de 26 mil alunos da rede municipal de ensino de Angra dos Reis retornaram às salas de aula nessa segunda-feira (27), marcando o início do Mais de 26 mil alunos da rede municipal de ensino de Angra dos Reis retornaram às salas de aula nessa segunda-feira (27), marcando o início do segundo semestre letivo de 2026 . A retomada das atividades movimentou 92 unidades de ensino do município após o período de recesso escolar.

A rede municipal atende estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e conta atualmente com 3.633 vagas disponíveis para novos alunos. O município também mantém três Unidades de Atividade Complementar, que ampliam as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento oferecidas aos estudantes no contraturno escolar.

Para acompanhar o retorno das atividades, uma equipe da Secretaria de Educação esteve na Escola Municipal Novaes Jordão, no Morro do Perez. A visita permitiu acompanhar a recepção dos estudantes e profissionais da Educação e a retomada da rotina escolar.

Na unidade, os alunos participaram da execução do Hino Nacional, receberam o café da manhã e seguiram para as salas de aula.

Para Laís da Silva Souza, de 11 anos, estudante do 5º ano, o retorno foi marcado pela alegria de reencontrar os colegas e a professora.

O secretário de Educação, Paulo Fortunato, acompanhou o primeiro dia de aula e destacou o compromisso do município com a qualidade do ensino e as condições oferecidas para a retomada das atividades.

-Estamos dando início ao segundo semestre de 2026 com mais de 26 mil alunos na rede municipal. Todas as unidades e os profissionais estão preparados para receber nossos estudantes com segurança e acolhimento, dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo do ano - afirmou.

Durante o recesso escolar, as unidades que necessitavam de intervenções receberam serviços de revitalização e manutenção. As ações incluíram pintura, reparos estruturais e a conclusão da climatização em algumas escolas, com o objetivo de preparar os espaços para o retorno dos alunos e profissionais.

Segundo a superintendente de Infraestrutura, Suprimentos e Operações Escolares, Camila Maia, as melhorias foram realizadas em diferentes frentes para tornar as unidades mais acolhedoras e proporcionar melhores condições para a comunidade escolar.

Na Escola Municipal Novaes Jordão, a expectativa é dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo do ano. A diretora da unidade, Silmara Teixeira, destacou o planejamento para o segundo semestre e os resultados obtidos pelos estudantes.

A escola alcançou nota 7,4 no IDEAR, resultado que, segundo a diretora, demonstra o avanço no desempenho dos alunos e reforça o trabalho desenvolvido pela equipe escolar para melhorar a qualidade da aprendizagem.