Rede municipal atende estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e conta atualmente com 3.633 vagas disponíveis para novos alunosFoto: Divulgação
Mais de 26 mil alunos retomam aulas no segundo semestre em Angra
Rede municipal iniciou atividades nesta segunda-feira (27) em 92 unidades, com 3.633 vagas disponíveis e escolas revitalizadas durante o recesso
Mais de 26 mil alunos retomam aulas no segundo semestre em Angra
Rede municipal iniciou atividades nesta segunda-feira (27) em 92 unidades, com 3.633 vagas disponíveis e escolas revitalizadas durante o recesso
Real Mambucaba Sub-16 conquista título da 2ª Copa Casimiro
Equipe de Angra dos Reis empatou com o Barra Mansa e venceu nos pênaltis por 5 a 4; competição reuniu mais de 60 times do estado
Atletas de Angra conquistam três bronzes no Mundial de Karatê
Nádia Ribeiro, João Batista e Isacc Santoro subiram ao pódio no 14th WUKF World Championship 2026, realizado na Romênia
Imaar moderniza licenciamento ambiental com novas funções no Silo
Sistema passa a permitir renovação de alvará e alteração de responsável técnico, simplificando processos e reduzindo a burocracia para requerentes
Angra fortalece laços com França para ampliar turismo e cooperação
Visita do cônsul-geral francês ao município busca criar parcerias e aproximar Angra dos Reis do mercado turístico europeu
Angra terá samba-enredo na disputa da Unidos da Tijuca no Carnaval
Compositores da cidade participam da disputa com obra inspirada no enredo "A cabeça do santo", de Socorro Acioli
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.