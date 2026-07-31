O metro funcionará de forma integrada com o BRT. A estação Jardim Oceânico vai permanecer aberta 24 horas para embarque durante o festival - Érica Martin

O metro funcionará de forma integrada com o BRT. A estação Jardim Oceânico vai permanecer aberta 24 horas para embarque durante o festivalÉrica Martin

Publicado 31/07/2026 13:15

Rio - A pouco mais de um mês do início do Rock in Rio , a prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (31), o esquema especial dos transportes públicos para a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Sudoeste. As vendas antecipadas das passagens do serviço especial do BRT Expresso também foram liberadas no aplicativo do Jaé. O metrô também funcionará 24 horas nos dias do festival, que acontece em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Quem quiser adiantar a aquisição das passagens do serviço do BRT criado para o evento, que vai custar R$ 29 ida e volta, já pode fazer a compra, de forma totalmente digital, no aplicativo do Jaé.

Para fazer a compra, o passageiro deverá selecionar os dias do festival em que utilizará o serviço, faz o pagamento e garante a viagem para a data escolhida. É necessário ter o aplicativo Jaé instalado e realizar o cadastro na plataforma para utilizar o serviço. (Veja passo a passo abaixo)

Os bilhetes do BRT Expresso Rock in Rio devem ser adquiridos utilizando exclusivamente o saldo da Conta Transporte do aplicativo Jaé, que pode ser recarregado com pix ou cartão de crédito. Cada usuário poderá adquirir até 10 bilhetes para cada dia do evento, o que permite a compra para familiares e amigos.

O QR Code de embarque será disponibilizado no aplicativo uma semana antes do evento e será válido exclusivamente para o dia escolhido, não podendo ser utilizado em outra data do festival. As gratuidades previstas no sistema Jaé não são aplicáveis aos serviços especiais do BRT Expresso Rock in Rio.

Três linhas diretas e semidiretas, saíndo de diferentes pontos, levarão os passageiros até a estação mais próxima à Cidade do Rock. São elas:

- SE008: Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (direto);

- SE009: Terminal Alvorada x Estação Morro do Outeiro (direto);

- SE010: Terminal Paulo da Portela x Estação Morro do Outeiro (semidireto), com paradas na Praça Seca, Tanque e Taquara.

No dia do evento, o passageiro deverá apresentar o QR Code do serviço especial para embarcar. Ao desembarcar no Terminal Centro Olímpico ou na Estação Morro do Outeiro, o público será direcionado para a tenda do BRT localizada próxima à entrada da Cidade do Rock, onde o QR Code será validado para a entrega e colocação da pulseira que permitirá o embarque no retorno. A pulseira é individual, válida apenas para aquele dia.

Os passageiros que utilizarem apenas o serviço especial na volta também poderão embarcar mediante a compra do bilhete especial no valor de R$ 29, exclusivamente por meio do aplicativo Jaé.

Para organizar o fluxo de passageiros durante o festival, algumas estações do entorno do Parque Olímpico terão funcionamento com horários diferenciados:

- Estação Rio 2: das 5h às 22h;

- Estação Parque Olímpico: das 6h às 10h;

- Estação Pedro Corrêa: das 5h à meia-noite;

- Estação Rede Sarah: funcionamento 24 horas nos dias do evento.

Confira o passo a passo para a compra do BRT Expresso Rock in Rio

- Acesse o aplicativo Jaé.

- Clique em “BRT Expresso Rock in Rio – venda

- Selecione “Comprar bilhete”

- Escolha a quantidade de pessoas.

- Selecione o(s) dia(s) desejado(s).

- Efetue o pagamento utilizando o saldo da Conta Transporte.

- Confirme a compra.

Após a confirmação, o pedido ficará disponível na opção “Meus Pedidos”. E o QR Code será disponibilizado no dia do evento.

MetrôRio funcionará 24 horas

O MetrôRio funcionará de forma integrada com o BRT nos dias do Rock in Rio. A estação Jardim Oceânico será o terminal de integração e permanecerá aberta 24 horas para embarque durante o festival. As demais estações funcionarão normalmente para embarque durante o horário regular e permanecerão abertas durante a madrugada apenas para desembarque.

As linhas 1 e 4 circularão entre Uruguai e Jardim Oceânico. Já a Linha 2 fará o trajeto entre Pavuna e Botafogo, com transferência entre as linhas 1 e 2 disponível durante todo o período do festival no trecho compartilhado entre Central do Brasil e Botafogo. A integração entre o metrô e o Serviço Especial BRT Rock in Rio será realizada exclusivamente na estação Jardim Oceânico. A estação Vicente de Carvalho não terá integração direta com o serviço especial.

A tarifa do metrô permanece em R$ 7,90 por trecho, com pagamento por Jaé, Riocard ou aproximação (NFC). Assim, o valor total da viagem de ida e volta utilizando o metrô e o Serviço Especial BRT será de R$ 44,80, sendo R$ 15,80 referentes ao metrô e R$ 29 ao serviço especial do BRT.

O benefício da Tarifa Social (Bilhete Único Intermunicipal) continuará válido normalmente no metrô para os passageiros elegíveis. As gratuidades também serão mantidas, mediante apresentação da documentação exigida pela concessionária.

