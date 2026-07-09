O credenciamento deverá ser realizado até 17 de julho pelo site da prefeitura - Reprodução Redes Sociais

O credenciamento deverá ser realizado até 17 de julho pelo site da prefeituraReprodução Redes Sociais

Publicado 09/07/2026 17:32 | Atualizado 09/07/2026 17:33





O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo



Podem solicitar o registro os moradores com imóveis localizados no perímetro de bloqueio (veja a lista de CEPs no site). A expectativa do município é cadastrar mais de 20 mil veículos. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (21) 98404-2678 ou pelo e-mail credenciamento.subprefeiturabarra@prefeitura.rio.



A administração municipal ressalta que a credencial de "Trânsito Livre de Morador" garante apenas o acesso às áreas restritas e não dá direito a ingressos para os shows. Rio - Moradores do entorno do Parque Olímpico, Zona Sudoeste, têm até a sexta-feira (17) para credenciar veículos que vão circular na região durante o Rock in Rio 2026. O cadastro é obrigatório para quem precisa passar pelas ruas que serão bloqueadas durante o evento, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro.O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura do Rio . Somente os automóveis autorizados terão acesso às vias interditadas no período do festival.Podem solicitar o registro os moradores com imóveis localizados no perímetro de bloqueio (veja a lista de CEPs no site). A expectativa do município é cadastrar mais de 20 mil veículos. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (21) 98404-2678 ou pelo e-mail credenciamento.subprefeiturabarra@prefeitura.rio.A administração municipal ressalta que a credencial de "Trânsito Livre de Morador" garante apenas o acesso às áreas restritas e não dá direito a ingressos para os shows.

*Reportagem da Estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral